Timi Max Elsnik Trabzonspor yolunda!

Trabzonspor, Sloven orta saha için Kızılyıldız'a ilk olarak 4 milyon euro teklif etmiş ancak bu öneri reddedilmişti. Bordo-mavililer ikinci teklifini 5 milyon euroya çıkardı ve Sırp ekibi bu kez teklifi kabul etti. Böylece transferde anlaşma sağlandı.
1.5 MİLYON EUROYA ALINDI
Kızılyıldız, 27 yaşındaki Elsnik'i geçtiğimiz yıl NK Olimpija'dan 1.5 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Sırp ekibi, bu transferden ciddi bir kâr elde ederek oyuncuyu Trabzonspor'a göndermeye hazırlanıyor.
ELSNİK'İN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan Sloven orta saha, 6 gol ve 14 asistlik katkısıyla dikkat çekti. Pas kalitesi, oyun görüşü ve hücuma verdiği destekle öne çıkan Elsnik, Trabzonspor'un orta sahasında önemli bir rol üstlenecek.