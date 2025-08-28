Timi Max Elsnik Trabzonspor yolunda!

Trabzonspor, Sloven orta saha için Kızılyıldız'a ilk olarak 4 milyon euro teklif etmiş ancak bu öneri reddedilmişti. Bordo-mavililer ikinci teklifini 5 milyon euroya çıkardı ve Sırp ekibi bu kez teklifi kabul etti. Böylece transferde anlaşma sağlandı.