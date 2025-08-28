PODCAST CANLI YAYIN

Timi Max Elsnik Trabzonspor yolunda!

Yeni sezona iddialı başlayan ve şampiyonluk yarışında güçlü bir şekilde yer almak isteyen Trabzonspor, orta saha transferinde kritik bir hamle yaptı. Sırbistan basınından gelen haberlere göre bordo-mavililer, uzun süredir gizli yürüttükleri Timi Max Elsnik transferinde anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Timi Max Elsnik Trabzonspor yolunda!

Trabzonspor, Sloven orta saha için Kızılyıldız'a ilk olarak 4 milyon euro teklif etmiş ancak bu öneri reddedilmişti. Bordo-mavililer ikinci teklifini 5 milyon euroya çıkardı ve Sırp ekibi bu kez teklifi kabul etti. Böylece transferde anlaşma sağlandı.

Timi Max Elsnik (Takvim Foto Arşiv)Timi Max Elsnik (Takvim Foto Arşiv)

1.5 MİLYON EUROYA ALINDI

Kızılyıldız, 27 yaşındaki Elsnik'i geçtiğimiz yıl NK Olimpija'dan 1.5 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Sırp ekibi, bu transferden ciddi bir kâr elde ederek oyuncuyu Trabzonspor'a göndermeye hazırlanıyor.

Timi Max Elsnik (Takvim Foto Arşiv)Timi Max Elsnik (Takvim Foto Arşiv)

ELSNİK'İN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan Sloven orta saha, 6 gol ve 14 asistlik katkısıyla dikkat çekti. Pas kalitesi, oyun görüşü ve hücuma verdiği destekle öne çıkan Elsnik, Trabzonspor'un orta sahasında önemli bir rol üstlenecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli açıklamalar
CHP Süleymaniye'de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye'de YPG için "eşit ortaklık" istedi
Birgün yazarı Kaan Sezyum'dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
İmralı Heyeti İmralı'da... DEM'liler Süleymaniye'de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Bursa'da yangın! Anons üstüne anons... 40 bağ evi tahliye edildi
Türk Telekom'dan ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
İzmir’de "CHP" mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer'den Özgür Özel'e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay'a…
ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına "kılıç" çekti
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da sırra kadem basmıştı! Nereye gittiği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar! Yukay'ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar | Son sözleri ortaya çıktı
Kartal'ı Konferans Ligi'ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
Özgür Özel'e "Akın Gürlek" soruşturması! Başsavcılık harekete geçti... AK Parti'den sert tepki
MSB'den Z raporu! Münbiç'te 8 toplamda 556 km tünel imha: Suriye hükümetine "Arkandayız" mesajı | TCG Işın Halit Yukay için görevde
Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin'den "Bahçeli" sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Çelik Kubbe dünya basınında: İsrail yakın takipte! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu
Spotlar söneli çok oldu ama o hala parlıyor! Tokatçı’nın Emine’si 67 yaşında 20’liklere taş çıkarıyor