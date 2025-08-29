Anthony Dennis'in gol sevinci (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Konyaspor'un Bardhi'yle sağ kanattan kullandığı kornerde uzak tarafa açılan topu Guilherme penaltı noktasına çevirdi. O noktadan Bazoer'in gelişine yerden vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

24. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan Arda Okan'ın ceza alanına doldurduğu topu Bazoer ıskaladı. Devamında Jevtovic'in uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerinde boş kalan Olaitan'ın önüne düştü. Onun gelişine bekletmeden vuruşunda savunmadan da seken top direğin dibinden dışarı çıktı.

31. dakikada Konyaspor'da savunmadan atılan uzun pası ceza alanında Umut Nayir indirdi. Sol çapraza açılan topu içeri çeviren Umut'un pasında Aleksic bekletmeden sert vurdu, kaleci Lis üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

33. dakikada Göztepe'nin sol kanattan Cherni'yle kullandığı kornerde penaltı noktasına hareketlenen Heliton'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

40. dakikada Göztepe'nin rakip yarı alandaki etkili paslaşmaları sonrası ceza yayının solunda topu alan Juan önünü boşaltıp uzak köşeye çok sert vurdu, kaleci Deniz meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

49. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan kullandığı kornerde sol çapraza açılan topu Heliton penaltı noktasına çevirdi, Olaitan'ın sert şutunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



50. dakikada Göztepe'nin sol kanattan Cherni'yle kullandığı kornerde kale alanı önüne düşen topu bomboş durumda kontrol eden Dennis'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



59. dakikada sol kanattan Cherni'nin ortasında arka direkte Arda Okan'ın indirdiği topu Olaitan kale alanına yerden çevirdi, bomboş durumdaki Janderson'un yakın mesafeden dokunuşunda kaleci Deniz gole izin vermedi.



66. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan gelişen hücumunda ceza alanı çaprazında topu kontrol eden Janderson ortaya yerden sert vurdu, kaleci Deniz topu çeldi. Kale alanının hemen önünde dönen topa Juan vurdu, kaleci Deniz'in kafasına çarpan top ceza alanını terk etti.



70. dakikada Göztepe'de Dennis'in orta yuvarlağın kendi yarı alanına bakan diliminden uzun gönderdiği topu ceza yayının gerisinde göğsüyle önüne alan Juan, sağ çapraza doğru çekip sert vurdu. Soluna uzanan Deniz topu kornere çeldi.



85. dakikada kendi yarı alanından kısa paslarla çıkan Konyaspor'da Ndao'nun pasında Tunahan, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 1-1