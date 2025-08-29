Avrupa Ligi ve Konferans Ligi
İki temsilcimizin rakipleri, çekilecek kura ile birlikte belli olacak. İşte ekiplerimizin yer aldığı torbalar ve turnuvalardaki tüm kulüpler...
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Aston Villa
Dinamo Zagreb (D)
Ferebncvaros
Viktoria Plzen (D)
Nice
FCSB (D)
Stuttgart
Brann (D)
Real Betis geçen sezon Konferans Ligi'nde final oynamıştı (EPA)
1. TORBA
AS Roma: Lille, Rangers, Viktroria Plzen, Celtic, Nice, Stuttgart, Panathinaikos, Midtjylland
Porto: Rangers, Salzburg, Kızılyıldız, Viktoria Plzen, Nice, Nottingham Forest, Malmö, Utrecht
Rangers: Roma, Porto, Braga, Ferancvaros, Ludogorerts, Sturm Graz, Genk, Brann
Feyenoord: ASton Villa, Real betis, Celtic, Braga, Sturm Graz, FCSB, Panathinaikos, Stuttgart
Lille: Dinamo Zagreb, Roma, PAOK, Kızılyıldız, Freiburg, Young Boys, Brann, Celta
Dinamo Zagreb: Real Betis, Lille, Fenerbahçe, M. Tel Aviv, FCSB, Midtjylland, Malmö
Real Betis: Feyenoord, Dinamo Zagreb, Lyon, PAOK, Nottingham Forest, Ludogorets, Utrecht, Genk
Salzburg: Porto, Aston Villa, Ferencvaros, Lyon, Basel, Freiburg Go Ahead Eagles, Bologna
Aston Villa: Salzburg, Feyenoord, M. Tel-Aviv, Fenerbahçe, Young Boys, Basel, Bologna, Go Ahead Eagles
Youssef En-Nesyri (AA)
2. TORBA
Braga: Feyenoord, Rangers, Kızılyıldız, Celtic, Nottingham Forest, Nice, Genk, Go Ahead Eagles
Kızılyıldız: Lille, Porto, Celtic, Braga, FCSB, Sturm Graz, Celta, Malmö
Lyon: Salzburg, Real Betis, PAOK, M. Tel-Aviv, Basel, Young Boys, Go Ahead Eages, Utrecht
PAOK: Real Betis, Lille, M. Tel-Aviv, Lyon, Young Boys, Ludogorets, Brann, Celta
Viktoria Plzen: Porto, Roma, Fenerbahçe, Ferencvaros, Feiburg, Basel, Malmç, Panathinaikos
Celtic: Roma, Feyenoord, Braga, Kızılyıldız, Sturm Graz, Midtjylland, Utrecht, Bologna
Maccabi Tel Aviv: Dinamo Zagreb, Aston Villa, Lyon, PAOK, Midtjylland, Freiburg, Bologna, Stuttgart
FCSB (REUTERS)
3. TORBA
Young Boys
Basel
Midtjylland
Freiburg
Ludogorets
Nottingham Forest
Sturm Graz
FCSB
Nice