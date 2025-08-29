PODCAST CANLI YAYIN

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli ekip İngiliz devi Aston Villa ve Hırvat şampiyonu Dinamo Zagreb'in de yer aldığı zorlu bir fikstür ile adını üst tura yazdırma mücadelesi verecek. Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli olacak. Konferans Ligi'ndeki kurayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Samsunspor ise Konferans Ligi'ndeki rakiplerini bekliyor.

Sebastian Szymanski (AA)Sebastian Szymanski (AA)

Benfica'ya 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek. Sarı lacivertliler, üst turlara adını yazdırarak taraftarlarını sevindirmek amacında.

Carlo Holse (AA)Carlo Holse (AA)

Panathinaikos'a 2-1 mağlup olduktan sonra evinde de 0-0 berabere kalan Samsunspor ise 27 yıl sonra çıktığı Avrupa arenasında Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Avrupa Ligi ve Konferans Ligi

İki temsilcimizin rakipleri, çekilecek kura ile birlikte belli olacak. İşte ekiplerimizin yer aldığı torbalar ve turnuvalardaki tüm kulüpler...

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Aston Villa
Dinamo Zagreb (D)
Ferebncvaros
Viktoria Plzen (D)
Nice
FCSB (D)
Stuttgart
Brann (D)

Real Betis geçen sezon Konferans Ligi'nde final oynamıştı (EPA)Real Betis geçen sezon Konferans Ligi'nde final oynamıştı (EPA)

1. TORBA

AS Roma: Lille, Rangers, Viktroria Plzen, Celtic, Nice, Stuttgart, Panathinaikos, Midtjylland
Porto: Rangers, Salzburg, Kızılyıldız, Viktoria Plzen, Nice, Nottingham Forest, Malmö, Utrecht
Rangers: Roma, Porto, Braga, Ferancvaros, Ludogorerts, Sturm Graz, Genk, Brann
Feyenoord: ASton Villa, Real betis, Celtic, Braga, Sturm Graz, FCSB, Panathinaikos, Stuttgart
Lille: Dinamo Zagreb, Roma, PAOK, Kızılyıldız, Freiburg, Young Boys, Brann, Celta
Dinamo Zagreb: Real Betis, Lille, Fenerbahçe, M. Tel Aviv, FCSB, Midtjylland, Malmö
Real Betis: Feyenoord, Dinamo Zagreb, Lyon, PAOK, Nottingham Forest, Ludogorets, Utrecht, Genk
Salzburg: Porto, Aston Villa, Ferencvaros, Lyon, Basel, Freiburg Go Ahead Eagles, Bologna
Aston Villa: Salzburg, Feyenoord, M. Tel-Aviv, Fenerbahçe, Young Boys, Basel, Bologna, Go Ahead Eagles

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

2. TORBA

Braga: Feyenoord, Rangers, Kızılyıldız, Celtic, Nottingham Forest, Nice, Genk, Go Ahead Eagles
Kızılyıldız: Lille, Porto, Celtic, Braga, FCSB, Sturm Graz, Celta, Malmö
Lyon: Salzburg, Real Betis, PAOK, M. Tel-Aviv, Basel, Young Boys, Go Ahead Eages, Utrecht
PAOK: Real Betis, Lille, M. Tel-Aviv, Lyon, Young Boys, Ludogorets, Brann, Celta
Viktoria Plzen: Porto, Roma, Fenerbahçe, Ferencvaros, Feiburg, Basel, Malmç, Panathinaikos
Celtic: Roma, Feyenoord, Braga, Kızılyıldız, Sturm Graz, Midtjylland, Utrecht, Bologna
Maccabi Tel Aviv: Dinamo Zagreb, Aston Villa, Lyon, PAOK, Midtjylland, Freiburg, Bologna, Stuttgart

FCSB (REUTERS)FCSB (REUTERS)

3. TORBA

Young Boys
Basel
Midtjylland
Freiburg
Ludogorets
Nottingham Forest
Sturm Graz
FCSB
Nice

Go Ahead Eagles (EPA)Go Ahead Eagles (EPA)

4. TORBA

Bologna
Celta Vigo
Stuttgart
Panathinaikos
Malmö
Go Ahead Eagles
Utrecht
Genk
Brann

UEFA Avrupa Ligi'ni geçen sezon Tottenham kazanmıştı (Google)UEFA Avrupa Ligi'ni geçen sezon Tottenham kazanmıştı (Google)

AVRUPA LİGİ FORMATI

  • Yeni formatla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde de takımlar lig usulü sistemle sekiz farklı rakiple karşılaşacak. Kura çekimi sonrası;
  • Her takım 4 iç saha, 4 deplasman olmak üzere 8 maç oynayacak.
  • İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
  • 9-24 arasındaki takımlar play-off turuna katılacak.
  • 25. sıradan itibaren sıralanan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.

UEFA Avrupa Ligi kupası (Google)UEFA Avrupa Ligi kupası (Google)

MAÇ TARİHLERİ

  • 1. Maç Günü: 24 & 25 Eylül 2025
  • 2. Maç Günü: 2 Ekim 2025
  • 3. Maç Günü: 23 Ekim 2025
  • 4. Maç Günü: 6 Kasım 2025
  • 5. Maç Günü: 27 Kasım 2025
  • 6. Maç Günü: 11 Aralık 2025
  • 7. Maç Günü: 22 Ocak 2026
  • 8. Maç Günü: 29 Ocak 2026

UEFA Avrupa Ligi kupası (Google)UEFA Avrupa Ligi kupası (Google)

LİG AŞAMASI SONRASI ORGANİZASYON

  • Eleme Turu Play-off'ları: 19 & 26 Şubat 2026
  • Son 16 Turu: 12 & 19 Mart 2026
  • Çeyrek Finaller: 9 & 16 Nisan 2026
  • Yarı Finaller: 30 Nisan & 7 Mayıs 2026
  • Final: 20 Mayıs 2026 (İstanbul)

SAMSUNSPOR'UN RAKİPLERİ

AZ Alkmaar (EPA)AZ Alkmaar (EPA)

1. TORBA

Fiorentina
AZ Alkmaar
Shakhtar Donetsk
Slovan Bratislava
Rapid Wien
Legia Warszawa

Lech Poznan (EPA)Lech Poznan (EPA)

2. TORBA

Sparta Praha
Dynamo Kyiv
Crystal Palace
Lech Poznan
Rayo Vallecano
Shamrock Rovers

Celje (EPA)Celje (EPA)

3. TORBA

Omonia Nicosia
Mainz
Strasbourg
Jagiellonia Bialystok
Celje
Rijeka

Lincoln Red Imps (EPA)Lincoln Red Imps (EPA)

4. TORBA

Zrinjski Mostar
Lincoln Red Imps
KuPS
AEK Athens
Aberdeen
Drita

Samsunspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti (AA)Samsunspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti (AA)

5. TORBA

Breidablik
Sigma Olomouc
Rakow Czestochowa
AEK Larnaca
Shkendija

FC Lausanne-Sport (AA)FC Lausanne-Sport (AA)

6. TORBA

Hacken
Lausanne-Sport
Univ. Craiova
Hamrun Spartans
Noah
Shelbourne

Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu AS Roma olmuştu (Google)Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu AS Roma olmuştu (Google)

KONFERANS LİGİ FORMATI

  • Konferans Ligi'nde takımlar 6 farklı ekibe karşı 3'ü evinde, 3'ü deplasmanda olmak üzere en az 6 lig maçı yapacak.
  • Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.
  • Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off maçları oynayacak.
  • Turnuva daha sonra klasik eleme usulüyle devam edecek. 25. ve daha düşük sırayı alan takımlar elenecek.

Jose Mourinho Konferans Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör olmuştu (Google)Jose Mourinho Konferans Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör olmuştu (Google)

MAÇ TARİHLERİ

  • 1. Maç Günü: 2 Ekim 2025
  • 2. Maç Günü: 23 Ekim 2025
  • 3. Maç Günü: 6 Kasım 2025
  • 4. Maç Günü: 27 Kasım 2025
  • 5. Maç Günü: 11 Aralık 2025
  • 6. Maç Günü: 18 Aralık 2025

Nicolo Zaniolo da Roma'da kupa sevinci yaşamıştı (Google)Nicolo Zaniolo da Roma'da kupa sevinci yaşamıştı (Google)

LİG AŞAMASI SONRASI ORGANİZASYON

  • Eleme Turu Play-off'ları: 19 & 26 Şubat 2026
  • Son 16 Turu: 12 & 19 Mart 2026
  • Çeyrek Finaller: 9 & 16 Nisan 2026
  • Yarı Finaller: 30 Nisan & 7 Mayıs 2026
  • Final: 27 Mayıs 2026 (Leipzig)
Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki rakipleri belli olduGalatasarayın Şampiyonlar Ligindeki rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

