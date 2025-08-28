Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! CANLI

Şampiyonlar Ligi yeni formatıyla ikinci kez oynanıyor (MARCA)

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

Turnuva, 36 takımla başlıyor. Takımlar, dört farklı torbaya ayrılıyor ve kura çekiminde her kulüp dört torbadan ikişer rakiple eşleşerek toplam 8 maç oynuyor. Bu karşılaşmaların dördü iç sahada, dördü deplasmanda gerçekleşiyor.

Aynı ülke takımlarının eşleşmemesi temel kural olsa da, istisnai durumlarda en fazla bir maç için bu kural esnetilebiliyor. Böylece her takım farklı futbol kültürlerinden rakiplerle mücadele etme şansı buluyor.

Lig aşamasının sonunda ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9-24. sıraları alan ekipler ise play-off turunda karşılaşıyor ve buradan gelen 8 takım, son 16'ya dahil oluyor. Ligi son 12 sırada tamamlayan kulüpler ise Avrupa defterini kapatıyor.

Puan tablosunda eşitlik halinde sıralama; gol farkı, atılan gol, deplasman golü, toplam galibiyet sayısı ve deplasman galibiyeti kriterleriyle belirleniyor. Bu kriterler yalnızca lig aşamasında uygulanırken, play-off ve son 16'dan itibaren UEFA'nın ek kuralları devreye giriyor.