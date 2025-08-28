PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! CANLI

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray için büyük gün geldi. Sarı kırmızılıların, Avrupa'nın 1 numaralı turnuvasında mücadele vereceği takımlar belli oluyor. Büyük bir heyecanla beklenen kura çekimini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! CANLI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleşen kura çekimi ile belirleniyor.

Kurayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

TAKIMLAR BELLİ OLDUKÇA GÜNCELLENECEKTİR.

Erling Haaland (REUTERS)Erling Haaland (REUTERS)

1. TORBA

PSG
Real Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Liverpool
Inter
Chelsea
Borussia Dortmund
Barcelona

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 yenip lig aşamasına kaldı (AFP)Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 yenip lig aşamasına kaldı (AFP)

2. TORBA

Arsenal
Bayer Leverkusen
Atletico Madrid
Benfica
Atalanta
Villarreal
Juventus
Frankfurt
Club Brugge

Wout Weghorst (AFP)Wout Weghorst (AFP)

3. TORBA

Tottenham
PSV
Ajax
Napoli
Sporting
Olympiacos
Slavia Prag
Bodo Glimt
Marsilya

Eren Elmalı (DHA)Eren Elmalı (DHA)

4. TORBA

Kopenhag
Monaco
Galatasaray
Union SG
Karabağ
Athletic Club
Newcastle United
Pafos
Kairat

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynayacak (UEFA)Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynayacak (UEFA)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ

  • 1. Hafta: 16–18 Eylül 2025
  • 2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025
  • 3. Hafta: 21–22 Ekim 2025
  • 4. Hafta: 4–5 Kasım 2025
  • 5. Hafta: 25–26 Kasım 2025
  • 6. Hafta: 9–10 Aralık 2025
  • 7. Hafta: 20–21 Ocak 2026
  • 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Şampiyonlar Ligi yeni formatıyla ikinci kez oynanıyor (MARCA)Şampiyonlar Ligi yeni formatıyla ikinci kez oynanıyor (MARCA)

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

Turnuva, 36 takımla başlıyor. Takımlar, dört farklı torbaya ayrılıyor ve kura çekiminde her kulüp dört torbadan ikişer rakiple eşleşerek toplam 8 maç oynuyor. Bu karşılaşmaların dördü iç sahada, dördü deplasmanda gerçekleşiyor.

Aynı ülke takımlarının eşleşmemesi temel kural olsa da, istisnai durumlarda en fazla bir maç için bu kural esnetilebiliyor. Böylece her takım farklı futbol kültürlerinden rakiplerle mücadele etme şansı buluyor.

Lig aşamasının sonunda ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9-24. sıraları alan ekipler ise play-off turunda karşılaşıyor ve buradan gelen 8 takım, son 16'ya dahil oluyor. Ligi son 12 sırada tamamlayan kulüpler ise Avrupa defterini kapatıyor.

Puan tablosunda eşitlik halinde sıralama; gol farkı, atılan gol, deplasman golü, toplam galibiyet sayısı ve deplasman galibiyeti kriterleriyle belirleniyor. Bu kriterler yalnızca lig aşamasında uygulanırken, play-off ve son 16'dan itibaren UEFA'nın ek kuralları devreye giriyor.

Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarışGalatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış

Galatasaraya Monacodan Wilfried Singo sonrası bir transfer daha!Galatasaraya Monacodan Wilfried Singo sonrası bir transfer daha!
Galatasaray'a Monaco'dan Wilfried Singo sonrası bir transfer daha!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
CHP Süleymaniye'de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye'de YPG için "eşit ortaklık" istedi
Beşiktaş'ın FC Lausanne-Sport maçı ilk 11'i belli oldu
Birgün yazarı Kaan Sezyum'dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! CANLI
İmralı Heyeti İmralı'da... DEM'liler Süleymaniye'de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Türk Telekom'dan ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Bursa'da yangın! Anons üstüne anons... 40 bağ evi tahliye edildi
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
İzmir’de "CHP" mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer'den Özgür Özel'e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay'a…
ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına "kılıç" çekti
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da sırra kadem basmıştı! Nereye gittiği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar! Yukay'ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar | Son sözleri ortaya çıktı
Özgür Özel'e "Akın Gürlek" soruşturması! Başsavcılık harekete geçti... AK Parti'den sert tepki
MSB'den Z raporu! Münbiç'te 8 toplamda 556 km tünel imha: Suriye hükümetine "Arkandayız" mesajı | TCG Işın Halit Yukay için görevde
Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin'den "Bahçeli" sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Çelik Kubbe dünya basınında: İsrail yakın takipte! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu