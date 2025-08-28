Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! CANLI

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 yenip lig aşamasına kaldı (AFP)
2. TORBA
Arsenal
Bayer Leverkusen
Atletico Madrid
Benfica
Atalanta
Villarreal
Juventus
Frankfurt
Club Brugge
Wout Weghorst (AFP)
3. TORBA
Tottenham
PSV
Ajax
Napoli
Sporting
Olympiacos
Slavia Prag
Bodo Glimt
Marsilya
Eren Elmalı (DHA)
4. TORBA
Kopenhag
Monaco
Galatasaray
Union SG
Karabağ
Athletic Club
Newcastle United
Pafos
Kairat
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynayacak (UEFA)
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ
- 1. Hafta: 16–18 Eylül 2025
- 2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025
- 3. Hafta: 21–22 Ekim 2025
- 4. Hafta: 4–5 Kasım 2025
- 5. Hafta: 25–26 Kasım 2025
- 6. Hafta: 9–10 Aralık 2025
- 7. Hafta: 20–21 Ocak 2026
- 8. Hafta: 28 Ocak 2026
Şampiyonlar Ligi yeni formatıyla ikinci kez oynanıyor (MARCA)
ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI
Turnuva, 36 takımla başlıyor. Takımlar, dört farklı torbaya ayrılıyor ve kura çekiminde her kulüp dört torbadan ikişer rakiple eşleşerek toplam 8 maç oynuyor. Bu karşılaşmaların dördü iç sahada, dördü deplasmanda gerçekleşiyor.
Aynı ülke takımlarının eşleşmemesi temel kural olsa da, istisnai durumlarda en fazla bir maç için bu kural esnetilebiliyor. Böylece her takım farklı futbol kültürlerinden rakiplerle mücadele etme şansı buluyor.
Lig aşamasının sonunda ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9-24. sıraları alan ekipler ise play-off turunda karşılaşıyor ve buradan gelen 8 takım, son 16'ya dahil oluyor. Ligi son 12 sırada tamamlayan kulüpler ise Avrupa defterini kapatıyor.
Puan tablosunda eşitlik halinde sıralama; gol farkı, atılan gol, deplasman golü, toplam galibiyet sayısı ve deplasman galibiyeti kriterleriyle belirleniyor. Bu kriterler yalnızca lig aşamasında uygulanırken, play-off ve son 16'dan itibaren UEFA'nın ek kuralları devreye giriyor.