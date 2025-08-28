Stefan Savic'ten Fatih Tekke'ye övgü

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de ilk 3 haftada 9 puan elde eden Tabzonspor'da Karadağlı stoper Stefan Savic, basın toplantısı düzenledi. Deneyimli futbolcu, Fatih Tekke'nin genç ve hırslı olduğuna dikkat çekerek; "Kamp döneminde çok sıkı çalışma gerçekleştirdik. Bunun da sonuçlarını, meyvelerini özellikle savunma anlamında almaya başladık. 3 maçta gol yemeden kazandık." dedi.

Savunma oyuncularının birbirini tanımalarının da bunda etkili olduğunu anlatan Savic, "Pedro ayrıldı, Wagner geldi. Uzun yıllar yanımızdaymış gibi aramıza dahil olmayı başardı. Mustafa, Batagov, Uğurcan ile beraber oynamıştık. Tüm takımın hakkını vermek gerekiyor. Bütün oyuncular savunmada yardımcı olmaya çalışıyor. Şu an iyi gidiyoruz, arzu ettiğimiz başlangıcı yaptığımızı düşünüyorum. 3 maçta 9 puan. Futbol olarak daha iyisini yapabilirdik ama ilk maçlarda puan almak önemli. Puanlar kazandıkça, özgüven arttıkça iyi oyunun da geleceğini ve önümüzdeki haftalarda daha iyi futbol oynayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ GENÇ VE HIRSLI"

Savic, dünyanın en iyi ve bilinen teknik direktörleriyle çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Onlardan çok şey öğrenme fırsatı buldum. Benim adıma büyük fırsattı. Fatih hocamızla çalışıyoruz. 5-6 aydır birlikteliğimiz var. İlişkimiz gayet iyi. Genç, hırslı, futbola dair net fikirleri olan, yeni şeyler denemeyi seven, futbolu düşünen biri. Hocamız buralı, kulüp armasının, renklerinin ne anlam ifade ettiğini biliyor, şehri biliyor. Bunları hem bize hem dışardan gelenlere öğretmesi açısından iyi."

Savic, geçen sezon başı kampa katılmadığını, bunun da kendisini etkilediğine değinerek "Sakatlık yaşamak durumunda kalmıştım. Bizim yaptığımız iş, ağır bir iş, bazen sakatlıklar peşinizi bırakmıyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Evinize gittiğinizde kafanızı yastığa rahat koyabiliyorsanız iyi bir iş yaptınız demektir, ben böyle yapıyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin kendisinden istediklerini hafta boyunca çalıştıklarını vurgulayan Savic, "Attığım golü de çalışmıştık. Rakibi analiz ettiğimizde, ön direkte uzun boylu oyuncuları bulunduruyorlardı. Dolayısıyla arka direkte daha kısa oyuncularla mücadele etmek kolay olacaktı. Bu çalışılmış bir organizasyondu." dedi.

Savic, Samsunspor ile oynayacakları maçı "Küçük bir derbi mücadelesi olarak dahi nitelendirebiliriz." sözleriyle değerlendirerek "Bir derbi mücadelesi de her zaman kazanılmak istenen mücadeledir. Taraftar için de bu maçı kazanmak istiyoruz. Onlara mesajım, taraftar stadı doldurduklarında, o desteği verdiklerinde, iki oyuncu fazlaymış gibi oynamamızı sağlıyorlar. 12, belki 13'üncü olarak onları çağırıyorum. Onları statta gördüğümüzde bizim adımıza ekstra güç oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

