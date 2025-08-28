Stefan Savic'ten Fatih Tekke'ye övgü

Stefan Savic (AA)



"HOCAMIZ GENÇ VE HIRSLI"



Savic, dünyanın en iyi ve bilinen teknik direktörleriyle çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Onlardan çok şey öğrenme fırsatı buldum. Benim adıma büyük fırsattı. Fatih hocamızla çalışıyoruz. 5-6 aydır birlikteliğimiz var. İlişkimiz gayet iyi. Genç, hırslı, futbola dair net fikirleri olan, yeni şeyler denemeyi seven, futbolu düşünen biri. Hocamız buralı, kulüp armasının, renklerinin ne anlam ifade ettiğini biliyor, şehri biliyor. Bunları hem bize hem dışardan gelenlere öğretmesi açısından iyi."



Savic, geçen sezon başı kampa katılmadığını, bunun da kendisini etkilediğine değinerek "Sakatlık yaşamak durumunda kalmıştım. Bizim yaptığımız iş, ağır bir iş, bazen sakatlıklar peşinizi bırakmıyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Evinize gittiğinizde kafanızı yastığa rahat koyabiliyorsanız iyi bir iş yaptınız demektir, ben böyle yapıyorum." diye konuştu.



Teknik direktör Fatih Tekke'nin kendisinden istediklerini hafta boyunca çalıştıklarını vurgulayan Savic, "Attığım golü de çalışmıştık. Rakibi analiz ettiğimizde, ön direkte uzun boylu oyuncuları bulunduruyorlardı. Dolayısıyla arka direkte daha kısa oyuncularla mücadele etmek kolay olacaktı. Bu çalışılmış bir organizasyondu." dedi.



Savic, Samsunspor ile oynayacakları maçı "Küçük bir derbi mücadelesi olarak dahi nitelendirebiliriz." sözleriyle değerlendirerek "Bir derbi mücadelesi de her zaman kazanılmak istenen mücadeledir. Taraftar için de bu maçı kazanmak istiyoruz. Onlara mesajım, taraftar stadı doldurduklarında, o desteği verdiklerinde, iki oyuncu fazlaymış gibi oynamamızı sağlıyorlar. 12, belki 13'üncü olarak onları çağırıyorum. Onları statta gördüğümüzde bizim adımıza ekstra güç oluyor." değerlendirmesinde bulundu.