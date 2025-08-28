PODCAST CANLI YAYIN

Nkunku Milan'a transfer oluyor!

Milan ve Chelsea, Nkunku'nun transferi için 35 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Fransız yıldız, Milan'la 5 yıllık sözleşmeyi kabul etti.

Nkunku Milan'a transfer oluyor!

Milan, Chelsea'nin Fransız yıldızı Christopher Nkunku'nun transferi için mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre iki kulüp, 35 milyon euro + bonuslar içeren transfer için prensip anlaşmasına vardı. Resmi evrakların hazırlanmasına başlanıyor.

MILAN'A "EVET" DEDİ

Nkunku, Milan'ın sunduğu 5 yıllık sözleşmeye "evet" dedi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde tüm detaylar netleşirken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Chelsea'nin 2023 yazında RB Leipzig'den kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İngiltere'de istikrarlı bir performans sergileyememişti.

Milan ise yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle yapmış oldu.

