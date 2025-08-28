PODCAST CANLI YAYIN

Milan Akanji için devrede!

Galatasaray, Manuel Akanji için Manchester City ile anlaşmaya vardı ancak oyuncuyla henüz el sıkışılmadı. Milan ise süreci yakından takip ediyor.

Milan Akanji için devrede!

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına Manuel Akanji transferinde önemli bir adım attı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, İsviçreli stoperin bonservisi için Manchester City ile 15 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya vardı. Ancak oyuncuyla henüz resmi bir anlaşma sağlanamadı.

MILAN TEMASA GEÇTİ

Öte yandan Serie A devi Milan da Akanji ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Kırmızı-siyahlıların, 30 yaşındaki savunmacı için City ile henüz resmi bir teklif yapmadığı, ancak transfer şartlarını sorduğu bildirildi.

Galatasaray'ın yeni stoper arayışında kısa listesindeki üç isimden biri olan Akanji'nin kararının, transferin gidişatını belirleyeceği ifade ediliyor.

Oyuncunun maaş beklentisi ve proje detayları, taraflar arasındaki görüşmelerin seyrinde belirleyici olacak. Manuel Akanji'nin geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Akanji'den Galatasaray'a ret

