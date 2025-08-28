Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış

Galatasaray , savunma hattına takviye için gündemine aldığı Manuel Akanji transferinde önemli bir aşama kaydetti. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, İsviçreli stoperin transferi için Manchester City ile 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Ancak transferin henüz sonuçlanmadığı ifade edildi. 30 yaşındaki savunmacının, Galatasaray 'ın kendisine sunduğu teklifi henüz kabul etmediği kaydedildi. Serie A ekibi AC Milan'ın da Akanji için devrede olduğu, oyuncunun şartlarını öğrenmek adına girişimlerde bulunduğu belirtildi. İtalyan kulübünün ise henüz resmi bir teklifte bulunmadığı aktarıldı.

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil etti. Cimbom'da adı transferde yoğun geçen isimlerden birisi de Hakan Çalhanoğlu olmuştu.

Kısa süre önce adı transferde sık sık Galatasaray ile anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Futbolcunun aslan görselli o paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncunun Galatasaray'a transfer olabilme ihtimali bir süre gündemi bir hayli meşgul etmişti. Bu transfer gerçekleşmese de Hakan'dan son olarak dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Hakan Çalhanoğlu, 3 yavrulu bir aslan ailesinin yağmur altında yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı ve çocukları ile eşinin adını yazdı.

Fotoğrafın üstüne ise 'Fam' (Family=Aile) yazan futbolcu Galatasaraylı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.