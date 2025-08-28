Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Trendyol Süper Lig'de 26. kez mutlu sona ulaşmak ve Avrupa'da da adından söz ettirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Wilfried Singo'nun ardından flaş bir ismin daha peşine düştü. İşte detaylar...
Galatasaray'da Leroy Sane, Victor Osimhen ve Wilfried Singo sonrasında transfer çalışmaları hız kazandı. Cimbom'da bu kez sırada kaleci takviyesi var.
WILFRIED SINGO İSTANBUL'DA
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı bonservisi Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'da olan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, İstanbul'a geldi. Fransa'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan tecrübeli futbolcuyu havalimanında sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.
DROBA VE EBOUE'DEN TAVSİYELER ALDI
Havalimanında GSTV'ye açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, "Burada olduğum için çok keyifliyim. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımı. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.
Wilfried Singo, Türkiye ve Galatasaray hakkında bilgisi olduğuna değinerek "Türkiye Ligi'ni yakından takip ediyorum. Büyük bir lig. Burada daha önceden Didier Drogba ve Emmanuel Eboue gibi ağabeylerim oynadı. Onlardan da tavsiyeler aldım." diye konuştu.
Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Singo, "Umarım bütün sezon boyunca taraftarlarımız bana hep destek olur. Takımla birlikte büyük işler başaracağız." ifadelerini kullandı.
CUESTA BREZİLYA YOLCUSU
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlamasında yer almayan Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta için sıcak bir gelişme yaşandı.
1.5 YILLIK İMZA
Brezilya basınından Globo'nun haberine göre, Vasco da Gama ile Galatasaray Cuesta'nın kiralık transferi için anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki savunmacı, satın alma opsiyonuyla birlikte 1,5 yıllığına (Aralık 2026'ya kadar) Brezilya ekibinin formasını giyecek.
KISA SÜREDE RESMİYETE KAVUŞACAK
Kulüpler arasında evrak gönderimlerinin tamamlandığı, Cuesta'nın kısa süre içerisinde Brezilya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.
AKANJI KABUL ETMEDİ
Galatasaray, savunma hattına takviye için gündemine aldığı Manuel Akanji transferinde önemli bir aşama kaydetti. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, İsviçreli stoperin transferi için Manchester City ile 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
MILAN DA DEVREDE
Ancak transferin henüz sonuçlanmadığı ifade edildi. 30 yaşındaki savunmacının, Galatasaray'ın kendisine sunduğu teklifi henüz kabul etmediği kaydedildi. Serie A ekibi AC Milan'ın da Akanji için devrede olduğu, oyuncunun şartlarını öğrenmek adına girişimlerde bulunduğu belirtildi. İtalyan kulübünün ise henüz resmi bir teklifte bulunmadığı aktarıldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN FLAŞ PAYLAŞIM
Kısa süre önce adı transferde sık sık Galatasaray ile anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Futbolcunun aslan görselli o paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil etti. Cimbom'da adı transferde yoğun geçen isimlerden birisi de Hakan Çalhanoğlu olmuştu.
Oyuncunun Galatasaray'a transfer olabilme ihtimali bir süre gündemi bir hayli meşgul etmişti. Bu transfer gerçekleşmese de Hakan'dan son olarak dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Hakan Çalhanoğlu, 3 yavrulu bir aslan ailesinin yağmur altında yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı ve çocukları ile eşinin adını yazdı.
Fotoğrafın üstüne ise 'Fam' (Family=Aile) yazan futbolcu Galatasaraylı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
VITAO'DA SIKI PAZARLIK
Wilfred Singo transferini resmen açıklayan ve savunmaya takviye arayan Galatasaray'ın gündemindeki Vitao için Internacional'den net yanıt geldi. 12 milyon euro talep eden Brezilya ekibi, transfer tekliflerini değerlendirdi.
CİMBOM CANLI İZLEDİ
Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Internacional forması giyen Vitão'yu listesine almıştı. Cimbom'un Brezilyalı oyuncuyu canlı izlemek için gözlemci gönderdiği de basına yansımıştı.
10 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Brezilya basını, Internacional'in Vitão için 12 milyon euro talep ettiğini duyurmuştu. Galatasaray'ın ise 10 milyon euroya kadar çıktığı iddia edildi.
YÜZDE 80'LİK PAY VAR
Brezilya basınından Bolavip'in haberine göre Internacional, oyuncunun bu transfer döneminde satılmayacağını resmen menajerlere iletti. Kulüp, 25 yaşındaki stoperin %80 ekonomik haklarına sahip.
AYRILMASI ZOR
Internacional tarafından temsilcilere oyuncu için yapılan 10 milyon euronun altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceği ve Vitão'nun ayrılığının düşük ihtimal olduğu vurgulandı.
33 MAÇTA OYNADI
Stoper ve sağ bekte forma giyebilen Vitão, bu sezon Internacional'de 33 maçta görev aldı. Genç savunmacı takımına 1 asistlik katkı sağladı.
BISSOUMA'DA GERİ ADIM
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın, Tottenham ile Bissouma için anlaşmaya vardığı ve transferde son pürüzlerin çözüldüğü belirtilmişti.
Ancak ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin X hesabından paylaştığı haberine göre Galatasaray, Yves Bissouma'nın olası fiziksel sorunları nedeniyle geri adım attı.
İPTAL OLABİLİR
Sarı-kırmızılılar, hemen forma giyebilecek bir orta saha istiyor. Bu nedenle transferin tamamen iptal edilme ihtimali gündeme geldi.
LAMMENS ISRARI
Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson transferini henüz bitiremeyen Galatasaray, Belçikalı eldiven Senne Lammens için de artık ciddi şekilde masada. Cim Bom bu transferde İngiliz devi Manchester United ile yarışıyor. Konuşulan bonservis; 20-25 milyon euro bandında.
EDERSON TAMAM AMA CITY DEĞİL
Galatasaray'da kaleci transferi fırsat dönemine kaldı. Ederson konusunda haftalardır uğraş veren Cim Bom, yıldız oyuncuyla 7 milyon euro maaş üzerinden anlaşma sağlamıştı. Fakat Manchester City ile orta yol henüz bulunamadı.
ARADA 5 MİLYON EURO FARK VAR
İngiliz devi, 15 milyon euroda diretirken, Galatasaray en son 10 milyon euroya çıktı, ekstra olarak 2 milyon euro da bonus teklif etti. Ederson görüşmeleri hala çok sıcak fakat Aslan, farklı bir kaleci için de artık masada; Senne Lammens...
KIRMIZI ŞEYTANLAR RAKİP
Belçika ekiplerinden Anwerp'te forma giyen Lammens'in Galatasaray dışındaki en ciddi talibi Manchester United. Hatta İngiliz devi, bir süredir pazarlık aşamasında. Sarı Kırmızılılar, Lammens transferinde önemli bir teklif sunmuş durumda.
KONTENJANA DA UYGUN
Belçikalı file bekçisini cazip kılan noktalardan biri de, yabancı sayısındaki artı 2 kontenjanına uyması. 2002 doğumlu olan Lammens'in alınması halinde hem uzun vadeli bir yatırım yapılmış olacak, hem de Singo ve Bissouma transferlerinin önü iyice açılacak.
1.93 boyundaki file bekçisinin transferinde konuşulan bonservis rakamı ise 20-25 milyon euro seviyelerinde.