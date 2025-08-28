PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış

Trendyol Süper Lig'de 26. kez mutlu sona ulaşmak ve Avrupa'da da adından söz ettirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Wilfried Singo'nun ardından flaş bir ismin daha peşine düştü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış

Galatasaray'da Leroy Sane, Victor Osimhen ve Wilfried Singo sonrasında transfer çalışmaları hız kazandı. Cimbom'da bu kez sırada kaleci takviyesi var.

WILFRIED SINGO İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı bonservisi Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'da olan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, İstanbul'a geldi. Fransa'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan tecrübeli futbolcuyu havalimanında sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

DROBA VE EBOUE'DEN TAVSİYELER ALDI

Havalimanında GSTV'ye açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, "Burada olduğum için çok keyifliyim. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımı. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Wilfried Singo, Türkiye ve Galatasaray hakkında bilgisi olduğuna değinerek "Türkiye Ligi'ni yakından takip ediyorum. Büyük bir lig. Burada daha önceden Didier Drogba ve Emmanuel Eboue gibi ağabeylerim oynadı. Onlardan da tavsiyeler aldım." diye konuştu.

Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Singo, "Umarım bütün sezon boyunca taraftarlarımız bana hep destek olur. Takımla birlikte büyük işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

CUESTA BREZİLYA YOLCUSU

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlamasında yer almayan Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta için sıcak bir gelişme yaşandı.

1.5 YILLIK İMZA

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre, Vasco da Gama ile Galatasaray Cuesta'nın kiralık transferi için anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki savunmacı, satın alma opsiyonuyla birlikte 1,5 yıllığına (Aralık 2026'ya kadar) Brezilya ekibinin formasını giyecek.

KISA SÜREDE RESMİYETE KAVUŞACAK

Kulüpler arasında evrak gönderimlerinin tamamlandığı, Cuesta'nın kısa süre içerisinde Brezilya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

AKANJI KABUL ETMEDİ

Galatasaray, savunma hattına takviye için gündemine aldığı Manuel Akanji transferinde önemli bir aşama kaydetti. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, İsviçreli stoperin transferi için Manchester City ile 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

MILAN DA DEVREDE

Ancak transferin henüz sonuçlanmadığı ifade edildi. 30 yaşındaki savunmacının, Galatasaray'ın kendisine sunduğu teklifi henüz kabul etmediği kaydedildi. Serie A ekibi AC Milan'ın da Akanji için devrede olduğu, oyuncunun şartlarını öğrenmek adına girişimlerde bulunduğu belirtildi. İtalyan kulübünün ise henüz resmi bir teklifte bulunmadığı aktarıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN FLAŞ PAYLAŞIM

Kısa süre önce adı transferde sık sık Galatasaray ile anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Futbolcunun aslan görselli o paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil etti. Cimbom'da adı transferde yoğun geçen isimlerden birisi de Hakan Çalhanoğlu olmuştu.

Oyuncunun Galatasaray'a transfer olabilme ihtimali bir süre gündemi bir hayli meşgul etmişti. Bu transfer gerçekleşmese de Hakan'dan son olarak dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Hakan Çalhanoğlu, 3 yavrulu bir aslan ailesinin yağmur altında yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı ve çocukları ile eşinin adını yazdı.

Fotoğrafın üstüne ise 'Fam' (Family=Aile) yazan futbolcu Galatasaraylı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

VITAO'DA SIKI PAZARLIK

Wilfred Singo transferini resmen açıklayan ve savunmaya takviye arayan Galatasaray'ın gündemindeki Vitao için Internacional'den net yanıt geldi. 12 milyon euro talep eden Brezilya ekibi, transfer tekliflerini değerlendirdi.

CİMBOM CANLI İZLEDİ

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Internacional forması giyen Vitão'yu listesine almıştı. Cimbom'un Brezilyalı oyuncuyu canlı izlemek için gözlemci gönderdiği de basına yansımıştı.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Brezilya basını, Internacional'in Vitão için 12 milyon euro talep ettiğini duyurmuştu. Galatasaray'ın ise 10 milyon euroya kadar çıktığı iddia edildi.

YÜZDE 80'LİK PAY VAR

Brezilya basınından Bolavip'in haberine göre Internacional, oyuncunun bu transfer döneminde satılmayacağını resmen menajerlere iletti. Kulüp, 25 yaşındaki stoperin %80 ekonomik haklarına sahip.

AYRILMASI ZOR

Internacional tarafından temsilcilere oyuncu için yapılan 10 milyon euronun altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceği ve Vitão'nun ayrılığının düşük ihtimal olduğu vurgulandı.

33 MAÇTA OYNADI

Stoper ve sağ bekte forma giyebilen Vitão, bu sezon Internacional'de 33 maçta görev aldı. Genç savunmacı takımına 1 asistlik katkı sağladı.

BISSOUMA'DA GERİ ADIM

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın, Tottenham ile Bissouma için anlaşmaya vardığı ve transferde son pürüzlerin çözüldüğü belirtilmişti.

Ancak ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin X hesabından paylaştığı haberine göre Galatasaray, Yves Bissouma'nın olası fiziksel sorunları nedeniyle geri adım attı.

İPTAL OLABİLİR

Sarı-kırmızılılar, hemen forma giyebilecek bir orta saha istiyor. Bu nedenle transferin tamamen iptal edilme ihtimali gündeme geldi.

LAMMENS ISRARI

Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson transferini henüz bitiremeyen Galatasaray, Belçikalı eldiven Senne Lammens için de artık ciddi şekilde masada. Cim Bom bu transferde İngiliz devi Manchester United ile yarışıyor. Konuşulan bonservis; 20-25 milyon euro bandında.

EDERSON TAMAM AMA CITY DEĞİL

Galatasaray'da kaleci transferi fırsat dönemine kaldı. Ederson konusunda haftalardır uğraş veren Cim Bom, yıldız oyuncuyla 7 milyon euro maaş üzerinden anlaşma sağlamıştı. Fakat Manchester City ile orta yol henüz bulunamadı.

ARADA 5 MİLYON EURO FARK VAR

İngiliz devi, 15 milyon euroda diretirken, Galatasaray en son 10 milyon euroya çıktı, ekstra olarak 2 milyon euro da bonus teklif etti. Ederson görüşmeleri hala çok sıcak fakat Aslan, farklı bir kaleci için de artık masada; Senne Lammens...

KIRMIZI ŞEYTANLAR RAKİP

Belçika ekiplerinden Anwerp'te forma giyen Lammens'in Galatasaray dışındaki en ciddi talibi Manchester United. Hatta İngiliz devi, bir süredir pazarlık aşamasında. Sarı Kırmızılılar, Lammens transferinde önemli bir teklif sunmuş durumda.

KONTENJANA DA UYGUN

Belçikalı file bekçisini cazip kılan noktalardan biri de, yabancı sayısındaki artı 2 kontenjanına uyması. 2002 doğumlu olan Lammens'in alınması halinde hem uzun vadeli bir yatırım yapılmış olacak, hem de Singo ve Bissouma transferlerinin önü iyice açılacak.

1.93 boyundaki file bekçisinin transferinde konuşulan bonservis rakamı ise 20-25 milyon euro seviyelerinde.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli açıklamalar
CHP Süleymaniye'de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye'de YPG için "eşit ortaklık" istedi
Birgün yazarı Kaan Sezyum'dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
İmralı Heyeti İmralı'da... DEM'liler Süleymaniye'de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Bursa'da yangın! Anons üstüne anons... Bursa-Bilecik kara yolu ulaşıma kapatıldı
Türk Telekom'dan ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
İzmir’de "CHP" mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer'den Özgür Özel'e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay'a…
ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına "kılıç" çekti
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da sırra kadem basmıştı! Nereye gittiği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar! Yukay'ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar | Son sözleri ortaya çıktı
Kartal'ı Konferans Ligi'ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
Özgür Özel'e "Akın Gürlek" soruşturması! Başsavcılık harekete geçti... AK Parti'den sert tepki
MSB'den Z raporu! Münbiç'te 8 toplamda 556 km tünel imha: Suriye hükümetine "Arkandayız" mesajı | TCG Işın Halit Yukay için görevde
Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin'den "Bahçeli" sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Çelik Kubbe dünya basınında: İsrail yakın takipte! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu
Spotlar söneli çok oldu ama o hala parlıyor! Tokatçı’nın Emine’si 67 yaşında 20’liklere taş çıkarıyor