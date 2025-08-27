Galatasaray'a Monaco'dan Wilfried Singo sonrası bir transfer daha!

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN YERİNE KEVIN Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi sürüyor. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun ayrılığı durumunda kanat transferi için 5-6 isimlik bir liste oluşturdu. Listenin ilk sırasında ise Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı yıldızı Kevin bulunuyor.

AYRILIK HAZIRLIĞI Avrupa için listelerin verilmesine 1 hafta kala kaleci ve stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray bir yandan da Barış Alper Yılmaz krizine çözüm arıyor. Suudi kulübü NEOM'dan çok ciddi bir teklif alan ve ayrılık için adeta gemileri yakan milli futbolcuyu takımda kalması için henüz ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar olası ayrılık için de hazırlık yapıyor.

İLK SIRADA O VAR Kanat transferi için 5-6 oyuncunun yer aldığı bir liste oluşturdu. Bu listenin ilk sırasında da Shakhtar Donetsk formasını giyen Kevin Santos Lopes de Macedo'nun yer aldığı öğrenildi.

25 MİLYON EURO TALEBİ Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibinde oynayan Brezilyalı yıldız özellikle Beşiktaş'a karşı UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmişti. Başta Fulham olmak üzere 5 büyük ligden birçok takımın kadrosuna katmak istediği Kevin için Ukrayna ekibinin 25 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.