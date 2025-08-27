Galatasaray'a Monaco'dan Wilfried Singo sonrası bir transfer daha!

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3 maçı da kazanan ve rakip fileleri 10 gol atan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Wilfried Singo'nun ardından Monaco'nun bir yıldızına daha göz koydu. İşte detaylar...

26. kez mutlu sona ulaşmanın yanı sıra mücadele ettiği tüm kulvarlarda başarı elde etmek arzusuyla yeni sezona merhaba diyen Galatasaray, Leroy Sane ve Victor Osimhen'i renklerine bağlamıştı. Cimbom, eksik olan mevkilerini de tamamlamak üzere dört koldan mesai harcıyor.

SPARTAK MOSKOVA VAZGEÇTİ

Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan Carlos Cuesta ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Rus ekibi Spartak Moskova, Kolombiyalı stoperin transferini iptal etti.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Sarı-kırmızılılarla 6.5 milyon euro + 2 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşmaya varan Spartak Moskova, oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyordu. Cuesta'nın transferi için her iki kulüp de el sıkışmıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDE ŞÜPHE

Rus basınında yer alan haberlere göre Cuesta, birkaç gün boyunca Moskova'da bulundu. Ancak yapılan sağlık kontrollerinde bazı şüpheler üzerine transferin iptal edilmesine karar verildi.

VASCO DA GAMA YENİDEN DEVREYE GİREBİLİR

Spartak'ın bu kararının ardından, Kolombiyalı savunmacıyla ilgilenen bir diğer kulüp Vasco da Gama'nın yeniden devreye girebileceği konuşuluyor. Brezilya temsilcisinin, Cuesta transferinde şartları zorlayabileceği ifade ediliyor.

CARLOS CUESTA MÜJDESİ

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, transfer durumu merakla takip edilen Carlos Cuesta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı stoper için bu kez Brezilya'dan müjdeli haber geldi.

SPARTAK MOSKOVA İPTAL ETMİŞTİ

Sezon başında gönderilecek oyuncular listesinde yer alan Cuesta için ilk olarak Spartak Moskova devreye girmişti. Ancak Rus basınına göre 26 yaşındaki savunmacı, sağlık kontrollerinden geçemediği gerekçesiyle transferden vazgeçildi. Ayrıca oyuncunun, Rusya'daki savaş nedeniyle ülkede forma giymek istemediği de iddialar arasındaydı.

VASCO DA GAMA'NIN ÖNCELİĞİ

Kolombiyalı futbolcuya son olarak Brezilya ekibi Vasco da Gama talip oldu. Footboom'un haberine göre, Vasco yönetimi transferde oldukça ısrarcı ve Cuesta'yı kadrosuna katmayı en büyük öncelik olarak belirledi.

BONSERVİS BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray'ın Cuesta için talep edeceği bonservis bedeli transferin kaderini belirleyecek. Uygun maliyetler oluşması halinde Brezilya temsilcisinin, Kolombiyalı savunmacıyı kadrosuna katmak için şartları zorlaması bekleniyor.

UDINESE'DEN ZANIOLO ADIMI

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Nicolo Zaniolo için yapılan teklif masada. Ancak kısa süre içinde net cevap verilmezse, İtalyan ekibi alternatif isme yönelecek.

UDINESE'DEN YENİ TEKLİF

Serie A ekiplerinden Udinese, transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Zaniolo için teklifini yeniledi. İtalyan kulübünün Galatasaray'a sunduğu yeni pakette 1 milyon euro kiralama ücreti, 8 milyon euro satın alma opsiyonu ve satıştan pay maddesi yer aldı.

ZAMAN DARALIYOR

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Udinese, fazla beklemek istemiyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray'dan kısa sürede yanıt alınamazsa kulüp Rangers forması giyen Bajrami'ye yönelecek.

ZANIOLO'NUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Atalanta ve Fiorentina formalarıyla 36 maça çıkan 26 yaşındaki İtalyan oyuncu, 3 gol ve 3 asist üretti. Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN YERİNE KEVIN

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi sürüyor. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun ayrılığı durumunda kanat transferi için 5-6 isimlik bir liste oluşturdu. Listenin ilk sırasında ise Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı yıldızı Kevin bulunuyor.

AYRILIK HAZIRLIĞI

Avrupa için listelerin verilmesine 1 hafta kala kaleci ve stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray bir yandan da Barış Alper Yılmaz krizine çözüm arıyor. Suudi kulübü NEOM'dan çok ciddi bir teklif alan ve ayrılık için adeta gemileri yakan milli futbolcuyu takımda kalması için henüz ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar olası ayrılık için de hazırlık yapıyor.

İLK SIRADA O VAR

Kanat transferi için 5-6 oyuncunun yer aldığı bir liste oluşturdu. Bu listenin ilk sırasında da Shakhtar Donetsk formasını giyen Kevin Santos Lopes de Macedo'nun yer aldığı öğrenildi.

25 MİLYON EURO TALEBİ

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibinde oynayan Brezilyalı yıldız özellikle Beşiktaş'a karşı UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmişti. Başta Fulham olmak üzere 5 büyük ligden birçok takımın kadrosuna katmak istediği Kevin için Ukrayna ekibinin 25 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.

2022 KURALINA UYUYOR

2028 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Sambacı, TFF'nin 2022 kuralına da uyuyor. Galatasaray yönetimi ilk hedef olarak Barış Alper'i takımda tutmak istiyor. Ancak bu başarılamazsa Kevin için hemen düğmeye basılacak.

SINGO'DA MUTLU SONA YAKIN

Süper Lig devlerinden Galatasaray, yaz transfer döneminin en önemli hamlelerinden birini gerçekleştirmek üzere. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Wilfried Singo transferinde kulübü Monaco ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMA TAMAMLANDI

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncu için Monaco ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Africa Foot'un haberine göre taraflar el sıkıştı ve transfer artık resmiyet kazanmak üzere.

TRANSFERİN MALİYETİ

Galatasaray ile Monaco arasında yapılan anlaşmaya göre transferin toplam bedeli 30 milyon euro olacak. Ayrıca Monaco, 5 milyon euro bonus ve futbolcunun gelecekteki satışından %10 pay alacak. Singo'nun sarı-kırmızılılarla 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 maçta görev yapan Singo, 2699 dakika sahada kaldı. Fildişi Sahilli oyuncu, bu süreçte 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

YENİ PLAN

Singo için son aşamaya gelen sarı - kırmızılılar, Fransız ekibinden bir ismi daha kadroya katmak istiyor. Yönetim, bir yıldız için daha masada.

METZ'DEN TRANSFER EDİLDİ

Lamine Camara Galatasaray'ın Monaco ile yürüttüğü pazarlıklar sadece Singo için değil. Fransız ekibinin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Lamine Camara'yı da Cim Bom istiyor. Senegalli futbolcunun transferiyle ilgili de mesafe alındığı öğrenildi. 2004 doğumlu olan Camara, yabancı kuralındaki artı 2 kontenjanına uyuyor. Monaco, geçtiğimiz yaz 15 milyon euro bonservis karşılığında Camara'yı Metz'den kadrosuna katmıştı.

9 GOL KATKISI VAR

Geride bıraktığımız yıl tam 40 maçta forma giyen genç yıldız, 2 gol, 7 asistlik skor katkısı da sağlamıştı. Camara için konuşulan bonservis bedelinin de 20 milyon euro seviyelerinde olduğu öğrenildi.

