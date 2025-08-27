Galatasaray'a Monaco'dan Wilfried Singo sonrası bir transfer daha!

26. kez mutlu sona ulaşmanın yanı sıra mücadele ettiği tüm kulvarlarda başarı elde etmek arzusuyla yeni sezona merhaba diyen Galatasaray, Leroy Sane ve Victor Osimhen'i renklerine bağlamıştı. Cimbom, eksik olan mevkilerini de tamamlamak üzere dört koldan mesai harcıyor.
SPARTAK MOSKOVA VAZGEÇTİ
Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan Carlos Cuesta ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Rus ekibi Spartak Moskova, Kolombiyalı stoperin transferini iptal etti.
ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Sarı-kırmızılılarla 6.5 milyon euro + 2 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşmaya varan Spartak Moskova, oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyordu. Cuesta'nın transferi için her iki kulüp de el sıkışmıştı.