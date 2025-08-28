🏐Bugün maç var mı, hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta? 28 Ağustos Perşembe günün maç programı...

28 Ağustos 2025 Perşembe, Avrupa kupalarında kritik bir gün. Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir, UEFA play-off rövanşlarında sahaya çıkarak tur için mücadele edecek. İşte maç programı ve yayın bilgileri…
28 AĞUSTOS MAÇ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi - Play Off
- 18:00 KuPS Kuopio - Midtjylland
- 19:30 Sigma Olomouc - Malmö FF
- 20:00 Samsunspor - Panathinaikos (HT Spor)
- 20:30 Ludogorets Razgrad - Shkendija 79
- 20:30 PAOK - Rijeka
- 21:00 Genk - Lech Poznan
- 21:00 Utrecht - Zrinjski Mostar
- 21:00 Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv
- 21:00 Young Boys - Slovan Bratislava
- 21:30 FCSB - Aberdeen
- 22:00 Sporting Braga - Lincoln Red Imps
UEFA Konferans Ligi - Play Off
- 19:00 Fredrikstad - Crystal Palace
- 19:00 Omonia Nicosia - Wolfsberger AC
- 19:00 Noah - Olimpija Ljubljana
- 20:00 Rapid Wien - Györi ETO
- 20:00 Rigas Skola - Hamrun Spartans
- 20:00 Beşiktaş - Lausanne Sports (Show TV)
- 20:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia
- 20:30 CFR Cluj - Hacken
- 20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK (TRT 1)
- 21:00 Brondby - RC Strasbourg
- 21:00 Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa
- 21:00 Rayo Vallecano - Neman Grodno
- 21:00 Differdange 03 - Drita
- 21:00 Banik Ostrava - Celje
- 21:00 AEK Atina - Anderlecht
- 21:00 Fiorentina - Polessya
- 21:45 Linfield FC - Shelbourne
- 21:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok
- 22:00 Legia Varşova - Hibernian
- 22:00 Virtus - Breidablik
- 22:00 Servette - Shakhtar Donetsk (Exxen)
- 22:00 Mainz 05 - Rosenborg
- 22:00 Shamrock Rovers - Santa Clara