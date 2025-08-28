PODCAST CANLI YAYIN

🏐Bugün maç var mı, hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta? 28 Ağustos Perşembe günün maç programı...

28 Ağustos 2025 Perşembe günü futbol heyecanı Avrupa sahalarında dorukta. Türk takımları, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off rövanşlarında sahaya çıkıyor. Samsunspor, Panathinaikos'u ağırlarken, Beşiktaş evinde Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise Universitatea Craiova deplasmanında galibiyet peşinde olacak. İşte bugün oynanacak maçların detayları, saatleri ve yayın bilgileri…

28 Ağustos 2025 Perşembe, Avrupa kupalarında kritik bir gün. Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir, UEFA play-off rövanşlarında sahaya çıkarak tur için mücadele edecek. İşte maç programı ve yayın bilgileri…

28 AĞUSTOS MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi - Play Off

  1. 18:00 KuPS Kuopio - Midtjylland
  2. 19:30 Sigma Olomouc - Malmö FF
  3. 20:00 Samsunspor - Panathinaikos (HT Spor)
  4. 20:30 Ludogorets Razgrad - Shkendija 79
  5. 20:30 PAOK - Rijeka
  6. 21:00 Genk - Lech Poznan
  7. 21:00 Utrecht - Zrinjski Mostar
  8. 21:00 Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv
  9. 21:00 Young Boys - Slovan Bratislava
  10. 21:30 FCSB - Aberdeen
  11. 22:00 Sporting Braga - Lincoln Red Imps

UEFA Konferans Ligi - Play Off

  1. 19:00 Fredrikstad - Crystal Palace
  2. 19:00 Omonia Nicosia - Wolfsberger AC
  3. 19:00 Noah - Olimpija Ljubljana
  4. 20:00 Rapid Wien - Györi ETO
  5. 20:00 Rigas Skola - Hamrun Spartans
  6. 20:00 Beşiktaş - Lausanne Sports (Show TV)
  7. 20:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia
  8. 20:30 CFR Cluj - Hacken
  9. 20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK (TRT 1)
  10. 21:00 Brondby - RC Strasbourg
  11. 21:00 Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa
  12. 21:00 Rayo Vallecano - Neman Grodno
  13. 21:00 Differdange 03 - Drita
  14. 21:00 Banik Ostrava - Celje
  15. 21:00 AEK Atina - Anderlecht
  16. 21:00 Fiorentina - Polessya
  17. 21:45 Linfield FC - Shelbourne
  18. 21:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok
  19. 22:00 Legia Varşova - Hibernian
  20. 22:00 Virtus - Breidablik
  21. 22:00 Servette - Shakhtar Donetsk (Exxen)
  22. 22:00 Mainz 05 - Rosenborg
  23. 22:00 Shamrock Rovers - Santa Clara

Suudi Arabistan - Pro Lig

  1. 19:05 Damac FC - Al Hazm
  2. 21:00 Al Ahli Jeddah - Neom SC
  3. 21:00 Al Ettifaq - Al Kholood
