Devler Ligi’nde kura heyecanı bugün başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kurası bugün çekilecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı kura bugün Fransa'nın Monaco kentinde saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Dört torbaya ayrılacak 36 takım kendi torbası da dahi olmak üzere her torbadan 2'şer takımla eşleşecek. Toplamda 8 farklı rakibe karşı mücadele edecek takımlar, maçların 4'ünü evinde, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.

8 hafta sonunda Ligi ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Puan tablosunda 9. ile 24. sıralar arasında bulunan ekipler ise playoff maçı oynayacak. Play-off'ta lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerin galipleri son 16'ya kalacak.