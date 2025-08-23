Turf Moor'da oynanan mücadelede ev sahibi Burnley, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. 47. dakikada Josh Cullen takımını öne geçirirken, 88. dakikada Jaidon Anthony skoru belirleyen golü kaydetti.

İLK 3 PUANINI ALDI

İlk hafta mağlubiyetle başlayan Burnley, bu sonuçla birlikte Premier Lig'de ilk 3 puanını elde etti. Sunderland ise ikinci maçında da istediğini alamadı ve 3 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ

Burnley, Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United deplasmanına çıkacak. Sunderland ise kendi sahasında Brentford'u ağırlayacak.