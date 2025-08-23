Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
Karşılaşmada ilk gol, konuk takım adına Zan Zuzek'ten geldi. Sloven yıldız, 8. dakikada ağları havalandırdı. İlk yarı bu skorla bitecek derken Deian Sorescu 44. dakikada eşitliği getirdi.
Maçın 90+5. dakikasında kazanılan penaltı sonrası Nalepa kırmızı kart gördü. Topun başına geçen Alexandru Maxim, takımına üstünlüğü getirip 3 puanı haneye yazdıran isim oldu.
Karşılaşam 2-1 sona erdi.
Galatasaray ve Kayserispor yenilen Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile ilk 3 puanını alırken gelecek hafta Kasımpaş'ya konuk olacak. Samsunspor ve Anatalyaspor'un ardından bu maçtan da puan çıkaramayan Alkaralar ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.