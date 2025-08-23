PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Konuk takım Zan Zuzek ile 1-0 öne geçse de ev sahibi ekip Deian Sorescu ve Alexandru Maxim ile kazanmasını bildi. Teknik direktör Burak Yılmaz, çıktığı ilk müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Karşılaşmada ilk gol, konuk takım adına Zan Zuzek'ten geldi. Sloven yıldız, 8. dakikada ağları havalandırdı. İlk yarı bu skorla bitecek derken Deian Sorescu 44. dakikada eşitliği getirdi.

Maçın 90+5. dakikasında kazanılan penaltı sonrası Nalepa kırmızı kart gördü. Topun başına geçen Alexandru Maxim, takımına üstünlüğü getirip 3 puanı haneye yazdıran isim oldu.

Karşılaşam 2-1 sona erdi.

Alexandru Maxim (AA)Alexandru Maxim (AA)

Galatasaray ve Kayserispor yenilen Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile ilk 3 puanını alırken gelecek hafta Kasımpaş'ya konuk olacak. Samsunspor ve Anatalyaspor'un ardından bu maçtan da puan çıkaramayan Alkaralar ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

