Beşiktaş'ta yeni hedef Tiago Djalo

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş yönetimi, Juventus forması giyen Portekizli savunmacı için 3 milyon Euro değerinde teklif sundu. Kulübünden ayrılmaya sıcak bakan Djalo'nun Türkiye seçeneğine de olumlu baktığı öne sürüldü.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
24 yaşındaki futbolcunun Juventus ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlıların teklifi, İtalyan kulübünün tutumuna göre şekillenecek.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Porto'da kiralık olarak geçiren Tiago Djalo, 17 maçta forma giydi ve savunmadaki katkısının yanı sıra 2 gol atmayı başardı.