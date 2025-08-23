PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta yeni hedef Tiago Djalo

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde rotasını Serie A devlerinden Juventus’a çevirdi. Siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise 24 yaşındaki stoper Tiago Djalo oldu.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta yeni hedef Tiago Djalo

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş yönetimi, Juventus forması giyen Portekizli savunmacı için 3 milyon Euro değerinde teklif sundu. Kulübünden ayrılmaya sıcak bakan Djalo'nun Türkiye seçeneğine de olumlu baktığı öne sürüldü.

Tiago Djalo (Juventus)Tiago Djalo (Juventus)

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

24 yaşındaki futbolcunun Juventus ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlıların teklifi, İtalyan kulübünün tutumuna göre şekillenecek.

Tiago Djalo (Juventus)Tiago Djalo (Juventus)

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Porto'da kiralık olarak geçiren Tiago Djalo, 17 maçta forma giydi ve savunmadaki katkısının yanı sıra 2 gol atmayı başardı.

Beşiktaşta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!Beşiktaşta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Beşiktaş'ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplantı... Karar ne zaman açıklanır?
Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup! "Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın" vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Denizli'de alevlerle mücadele! Çanakkale Gelibolu yangını 22,5 saatte kontrol altına alındı! | 19.170 saatlik "Yeşil Vatan" müdafaası
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları
MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı! "Siyonist emperyalistler yoldan çıktı" | Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu' için Çanakkale'den yola çıktı İstanbul'a demir attı | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!
Mourinho'dan sürpriz kadro! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesene düğünlerde havaya ateş açana af yok!
Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin kankası Galatasaray'a
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Fatih Tekke'nin parolası hücum! İlk 11'i belirledi
Başkan Erdoğan-Macron görüşmesi Yunan’ı panikletti: Kıbrıs bile sırtını dönecek
Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu
Grok’ta bir skandal daha: Yüz binlerce xAI konuşması arama motorlarında! Bir de Elon Musk’a suikast planı
Bakan Uraloğlu Iğdır'da duyurdu: Ürdün, Suriye ve Türkiye masaya oturacak | Esenboğa Metrosu ne aşamada? Yollarda "hız" düzenlemesi
HARİTA KIRMIZI || Hava bir süre daha terletecek! Hafta sonu hava nasıl? Meteoroloji il il açıkladı
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
Beyaz Saray’da ilginç anlar! FIFA Başkanı Infantino övgü yağdırdı: Trump Dünya Kupası’na el koydu