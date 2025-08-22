Beşiktaş'ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Trendyol Süper Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve Avrupa kupalarında da adından söz ettirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar, savunma hattını güçlendirebilmek adına flaş bir ismi gündemine aldı. Listede iki yıldız daha var. İşte detaylar...
Şampiyonluk mücadelesi vermenin yanı sıra Konferans Ligi'nde de hedefini üst turlar olarak belirleyen Beşiktaş'ta transfere de yoğun mesai harcanıyor.
KONFERANS LİGİ'NE SON ADIM
Kara Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırabilmek için son maça çıkacak. FC Lausanne-Sport ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, Milot Rashica ile öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve İstanbul'daki rövanş öncesi avantajı kaptı.
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"
Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Solskjaer'in açıklamaları…
"1-0 öndeyseniz daha iyi savunma yapıp 2. golü umarsınız. Bunu beklersiniz. Deplasmanda, Avrupa'da bazen böyle olabiliyor. Rakibimiz fiziksel olarak güçlü bir takım. Kornerden gol yedik, hayal kırıklığı yaşıyorum. Sentetik zemin oyuncularım için yeni, sıra dışı bir zemin. Galip gelmeyi istiyorduk. Biz kontratak fırsatları bulduk ama arkada da rakibe çok alan verdik. Kornerde de maalesef zayıf bir savunma yaptık."
"RAKİBE UMUT VERDİK"
"Laussane'ın kendine has iyi olduğu noktalar var. Sentetik zemini de göze alarak Emirhan, Gabi ve Felix ile kanalları kapatmaya çalıştık. Üçü de çok iyi iş çıkardı. Milot kanat olarak çok iyi mücadele etti. Onun adına mutluyum, golünü attı. Çok fazla kontratak bulduk ama rakibimize topu kaptırıp kontralara fırsat verdik. Bu anlamda rakibe umut verdik. Biz de önümüzdeki hafta biliyorum ki bu atmosferin daha iyisini yaratacağız."
"KONTROLÜ KAYBETTİK"
"Joao, Orkun ve Ndidi ile orta sahada kontrolü daha fazla sağlayabiliyoruz ama ilk yarıda çok top kaybı yaptık. Bunda sentetik zeminin bir etkisi olabilir. İkinci yarı ritmimizi bulduk. Rakibimizin ceza sahasına daha fazla girmesi konusunda haklısınız. Oyun stilleri direkt toplarla ilgili, fiziksel olarak iyiler, çok fazla koşu atıyorlar. Topa sahip olma oranı bizdeydi. Rakibin taraftarını susturup kendimize inanç aşılamak istedik. Gol de bulduk. Bu anlamda iyiydik. Maçın kontrolünü maalesef kornerden gol yiyerek kaybettik."
"OYUNCULARIMIZ İNİSİYATİF ALMALI"
"Biz de hocalarla, ekibimle konuştuk. 10-15 dakika kontrolü kaybedip kazanamıyoruz. Bazı oyuncuların da sahada kendilerini motive etmesi gerekiyor. Oyuncular inisiyatif alıp bu durumu kontrol etmeli. İlk yarıda birebirlerde ekstralara kaçtık, top kaybettik. Oyun kontrolünü kaybettik bunu yapınca. Hocalarımla 10-15 dakikalık düşüşleri konuşuyoruz."
MILOT RASHICA BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş'ta Milot Rashica, play-off turundaki Lausanne maçında bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Karşılaşmaya orta sahanın sağında başlayan siyah-beyazlı kanat oyuncusu, 45. dakikada attığı golle sezonun ilk gol sevincini yaşadı.
Rashica, bu sezon tüm kulvarlarda 4 maçta görev yaparken, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarındaki 3. golünü attı.
BEŞİKTAŞ'IN 3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Siyah-beyazlı takımın, Lausanne karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Sezona Shakhtar Donetsk karşısında yaşadığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle giren Beşiktaş, daha sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i 4-1 ve 3-2'yle geçen siyah-beyazlılar, ligde de Eyüpspor'u 2-1 yenmeyi başardı.
Son olarak play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşan Beşiktaş, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
BEŞİKTAŞ KALESİNİ YİNE GOLE KAPATAMADI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon oynadığı tüm karşılaşmalarda kalesinde gol gördü.
Bu sezonki 6. resmi maçını oynayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Avrupa'da Shakhtar Donetsk (2-4, 0-2) ve St. Patrick's (4-1, 3-2) ile oynanan ikişer karşılaşmanın yanı sıra ligdeki Eyüpspor (2-1) müsabakasında kalesini gole kapatamadı.
Play-off turu ilk maçında Lausanne ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 1-1 berabere biten mücadelede rakibinin gol sevinci yaşamasına engel olamadı.
Siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada kalesinde toplam 11 gol gördü.
BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
İsviçre'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynayacağı maçta rakibini yenmesi halinde adını lig aşamasına yazdıracak. Taraftarının da desteğiyle bunu başarmak isteyen Kartal için tur, beraberlik halinde uzatmaya gidecek. Eşitlik bozulmazsa penaltılar kazananı belirleyecek. Mağlubiyet halinde ise FC Lausanne-Sport turu geçen taraf olacak.
GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE
Siyah beyazlılarda yapılacak takviyelerle birlikte kadro kalitesinin daha üst seviyeye çekilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda da ilk imza geldi.
RIDVAN YILMAZ TAMAM
David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut'u renklerine bağlayan Beşiktaş'ta sıradaki imza Rıdvan Yılmaz'dan geliyor.
RANGERS İLE ANLAŞILDI
Milli futbolcuyu İskoç devi Rangers'a satan Beşiktaş, eski yıldızıyla sol bekteki problemi çözmek amacında. Glasgow ekibiyle de el sıkışıldı.
SANCHO'DAN VAZGEÇİLMİYOR
Yaz transfer döneminin bitimine kısa süre kala Beşiktaş, kadrosuna dünya çapında bir yıldızı katmak için girişimlerini sürdürüyor. Başkan Serdal Adalı'nın kadroda görmek istediği Jadon Sancho transferinde yeni bir gelişme yaşandı.
ROMA İLE UNITED ANLAŞTI
İtalyan basınından Il Romanista'nın haberine göre, Roma ile Manchester United arasında Sancho için 19+5 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı. Ancak transfer henüz resmileşmedi; çünkü İngiliz futbolcunun vereceği karar belirleyici olacak.
BEŞİKTAŞ'IN KOZU YÜKSEK MAAŞ
Sancho'nun, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme isteği ve Manchester United'daki maaşına yakın bir teklif beklentisi bulunuyor. Bu noktada Beşiktaş devreye girmeye hazır. Siyah-beyazlıların, yıldız futbolcuya 8 milyon euroun üzerinde maaş teklif etmeyi planladığı ifade ediliyor.
KARAR KISA SÜREDE VERİLECEK
Beşiktaş yönetimi sabırlı bir şekilde oyuncunun kararını beklerken, Sancho'nun kısa süre içinde geleceğiyle ilgili net bir adım atması bekleniyor.
SANCHO'NUN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Manchester United ve Chelsea formalarıyla toplam 42 maça çıkan Jadon Sancho, 5 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
NAKAMURA SÜRPRİZİ
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransız ekibi Reims'in hücum orta saha oyuncusu Keito Nakamura için devreye girdi.
15 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre siyah-beyazlılar, Japon yıldız için 15 milyon euroluk resmi teklif sundu. Beşiktaş yönetimi, Reims'in yanıtını beklerken transfer görüşmelerinin son günlerde hız kazandığı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lausanne maçı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, bir yandan da transferde hücum hattını güçlendirmek istiyor. Yönetimin, Nakamura için kararlı bir şekilde pazarlıkları sürdürdüğü bildirildi.
NAKAMURA'NIN PERFORMANSI
25 yaşındaki Japon futbolcu, geçtiğimiz sezon Reims formasıyla toplam 40 resmi maça çıktı. Nakamura, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekti.
DOEKHI BOMBASI
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Bundesliga'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların gündemine Union Berlin'in Hollandalı savunmacısı Danilho Doekhi girdi.
BEŞİKTAŞ ŞARTLARI SORDU
Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki stoperin transferi için Union Berlin'e anlaşma şartlarını sordu. Görüşmelerin seyri, Alman ekibinin tavrına göre şekillenecek.
DOEKHII'NİN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Union Berlin formasıyla 36 resmi maçta görev yapan Danilho Doekhi, savunmadaki istikrarıyla dikkat çekti. Hollandalı futbolcu, sezonu 1 gol katkısıyla tamamladı. Deneyimli stoperin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak gösteriliyor.