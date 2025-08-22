Türkiye - İspanya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, E Grubu'nda yer alıyor. Milliler, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek.
TÜRKİYE'NİN KADROSU
Voleybol severlerin merak ettiği "Eda Erdem oynayacak mı?" sorusunun yanıtı da belli oldu. Tecrübeli kaptan kadroda yer alıyor. İşte Türkiye'nin Dünya Şampiyonası kadrosu:
-
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
-
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
-
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
-
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal
-
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
-
Tarih: 23 Ağustos 2025 Cumartesi
-
Saat: 15.30
-
Kanal: TRT 1 (canlı ve şifresiz)