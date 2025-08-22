Türkiye - İspanya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası 'nda Türkiye, E Grubu'nda yer alıyor. Milliler, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek.

Türkiye ilk maçında İspanya ile karşılaşacak (AA)

TÜRKİYE'NİN KADROSU

Voleybol severlerin merak ettiği "Eda Erdem oynayacak mı?" sorusunun yanıtı da belli oldu. Tecrübeli kaptan kadroda yer alıyor. İşte Türkiye'nin Dünya Şampiyonası kadrosu: