Türkiye - İspanya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçına çıkıyor. Filenin Sultanları, E Grubu’ndaki ilk karşılaşmada İspanya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, E Grubu'nda yer alıyor. Milliler, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek.

Türkiye ilk maçında İspanya ile karşılaşacak (AA)Türkiye ilk maçında İspanya ile karşılaşacak (AA)

TÜRKİYE'NİN KADROSU

Voleybol severlerin merak ettiği "Eda Erdem oynayacak mı?" sorusunun yanıtı da belli oldu. Tecrübeli kaptan kadroda yer alıyor. İşte Türkiye'nin Dünya Şampiyonası kadrosu:

  • Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

  • Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

  • Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

  • Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

  • Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Filenin Sultanları'nda hedef şampiyonluk (AA)Filenin Sultanları'nda hedef şampiyonluk (AA)

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

  • Tarih: 23 Ağustos 2025 Cumartesi

  • Saat: 15.30

  • Kanal: TRT 1 (canlı ve şifresiz)

