PODCAST CANLI YAYIN

Göz Göz deplasmanda şans tanımadı! Fatih Karagümrük - Göztepe: 0-2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Göztepe, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip, Junior Olaitan ve Janderson'un golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Ayrıca üçüncü maçında da gol yemedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Göz Göz deplasmanda şans tanımadı! Fatih Karagümrük - Göztepe: 0-2 | MAÇ SONUCU

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fatih Kargümrük ile karşılaşan Göztepe, rakibini 2-0 yendi.

Maçta gol perdesini açan isim 40. dakikada Junior Oliatan açtı. İlk yarı konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde Janderson farkı ikiye çıkardı. Mücadele 2-0 bitti.

Junior Olaitan (AA)Junior Olaitan (AA)

YİNE PUAN ALAMADI

Karşılaşma sonrasında Göztepe puanını 7'ye çıkardı. Karagümrük ise yoluna puansız devam etti.

RAKİP ANTALYASPOR

İstanbul temsilcisi gelecek hafta Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar ise Konyaspor'u ağırlayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Tel Aviv'de sirenler çalıyor! Yemen İsrail'e füze ateşledi | Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı
Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe orman yangınları... | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
Trendyol
ABD Başkanı Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı için iki haftalık süre değerlendirmesi
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte
Türk Telekom
Beşiktaş'ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Trump Gizli Servis korumasını kaldırmıştı! FBI Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada flaş gelişme | Kriminal inceleme çarpıcı eşleşme! Delilin rotası: Arel 7 | Tatlıtuğ ifade verdi
Mourinho'dan sürpriz tercih! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
Başkan Erdoğan'dan şehit Nurettin Tokyürek’in ailesine mektup: Şehitlerimizin ruhlarını ve gazilerimizi incitecek adım atmadık atmayız
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden Galatasaray'a yalanlama!
İslam İşbirliği Teşkilatı Ankara liderliğinde Gazze için toplanıyor
BM resmen ilan etti! İsrail Gazze'de kıtlığı silah olarak kullanıyor | İngiltere: Bu ahlaki rezalettir
Kafes dövüşü iptal! Elon Musk 100 milyon dolarlık OpenAI ihalesi için Mark Zuckerberg’den yardım istedi
Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor! İki yılda 2 milyar dolar katkı
Trump’tan CIA’e “Russiagate” darbesi! Kritik isim görevden alındı