Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fatih Kargümrük ile karşılaşan Göztepe, rakibini 2-0 yendi.
Maçta gol perdesini açan isim 40. dakikada Junior Oliatan açtı. İlk yarı konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.
Dakikalar 65'i gösterdiğinde Janderson farkı ikiye çıkardı. Mücadele 2-0 bitti.
YİNE PUAN ALAMADI
Karşılaşma sonrasında Göztepe puanını 7'ye çıkardı. Karagümrük ise yoluna puansız devam etti.
RAKİP ANTALYASPOR
İstanbul temsilcisi gelecek hafta Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar ise Konyaspor'u ağırlayacak.