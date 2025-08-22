Beşiktaş'tan sol beke bir transfer daha

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İngiltere'den dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Premier League ekibinde forma giyen Emerson Palmieri için devreye girdiği öne sürüldü.
İngiliz basınından The Guardian'da yer alan habere göre Beşiktaş, West Ham United forması giyen 31 yaşındaki sol bek Emerson için resmi teklif yaptı. Yönetimin oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırdığı ifade edildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla 32 resmi maçta görev yapan Emerson, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. İtalyan sol bekin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
JURASEK SORU İŞARETİ
Takıma katıldığı günden beri istediği performansı gösteremeyen David Jurasek, taraftarlardan da eleştiri aldı.