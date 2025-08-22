PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile anlaştı!

Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak üzere. Rangers'la yapılan görüşmelerde sona gelinirken, genç sol bekin dönüşü an meselesi.

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile anlaştı!
Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers'la görüşmelerde sona geldi. 24 yaşındaki sol bekin yeniden siyah-beyazlı formayı giymesi an meselesi.

Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Rangers ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Rangers ile transfer görüşmelerinde son detaylar kaldı. Rıdvan Yılmaz, bu akşam 23.15'te İstanbul'da olacak.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2022 yılında 4 milyon euroya Rangers'a transfer olan Rıdvan, İskoçya'da geçirdiği iki sezonda zaman zaman sakatlık problemleri yaşadı. 24 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve yeniden Beşiktaş forması giymeye istekli olduğu ifade ediliyor.

