Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile anlaştı!

Rıdvan Yılmaz



Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Rangers ile transfer görüşmelerinde son detaylar kaldı. Rıdvan Yılmaz, bu akşam 23.15'te İstanbul'da olacak.



Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2022 yılında 4 milyon euroya Rangers'a transfer olan Rıdvan, İskoçya'da geçirdiği iki sezonda zaman zaman sakatlık problemleri yaşadı. 24 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve yeniden Beşiktaş forması giymeye istekli olduğu ifade ediliyor.