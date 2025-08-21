PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın Lausanne-Sport maçı ilk 11'i belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Lausanne-Sport takımına konuk oluyor. Siyah beyazlılar, zorlu randevuda rakibini yenerek rövanş için avantaj sağlamak ve İstanbul'da da adını lig aşamasına yazdırmak amacında. Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Lausanne-Sport - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne-Sport'a konuk oluyor.

Lausanne-Sport - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Milot Rashica (AA)Milot Rashica (AA)

İLK 11'LER

Lausanne Sport XI: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite.

Beşiktaş XI: Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Emirhan Terzi (AA)Emirhan Terzi (AA)

110 YENİLGİSİ VAR

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün Lausanne ile deplasmanda karşılan Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 256 müsabakada 97 galibiyet aldı, 110 yenilgi yaşadı. 49 da beraberlik elde etti.

Beşiktaş 3. Tur'da St. Patrick's ile karşılaşmış ve rakibini iki maçta da yenmişti (AA)Beşiktaş 3. Tur'da St. Patrick's ile karşılaşmış ve rakibini iki maçta da yenmişti (AA)

KONFERANS LİGİ'NDE 15. MAÇ

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde daha önce 14 karşılaşmada boy gösterdi.

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 9 galibiyet elde etti.

Rakipleriyle 1 kez eşitliği bozamayan siyah-beyazlılar, 4 maçta ise sahadan yenik ayrıldı.

Organizasyonda toplamda 28 gol atan Beşiktaş, kalesinde 22 gol gördü.

Beşiktaş, Lausanne karşısında bu organizasyondaki 15. maçına çıkıyor.

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 7. RANDEVU

Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 7. kez karşı karşıya geliyor.

2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2023-2024'te ise UEFA Konferans Ligi grup aşamasında bir diğer İsviçre temsilcisi Lugano'nun rakibi oldu. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, İsviçre'deki maçta ise 2-0 galip geldi.

Beşiktaş, geçen sezon bir kez daha Lugano ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelen ekiplerin mücadelesinde ilk maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi. İstanbul'daki rövanşta rakibini 5-1 yenen siyah-beyazlılar, gruplara adını yazdırmıştı.

Joao Mario (AA)Joao Mario (AA)

3 KEZ ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-03'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Beşiktaş bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

Emirhan Terzi (AA)Emirhan Terzi (AA)

6-0'LIK TARİHİ ZAFER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi, B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Joao Mario (AA)Joao Mario (AA)

FARKLI YENİLGİLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda Liverpool karşısında yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e de 5-0 kaybetti.

Joao Mario'nun gol sevinci (İHA)Joao Mario'nun gol sevinci (İHA)

EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ünvanına Oktay Derelioğlu sahip.

Beşiktaş formasıyla 1993-1999 tarihleri arasında 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

Siyah-beyazlı takımda Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Tammy Abraham 5, Joao Mario 4, Rafa Silva 3, Milot Rashica ve Salih Uçan 2'şer, Moatasem Al-Musrati, Emrecan Terzi, Ernest Muçi, Tayfur Bingöl, Necip Uysal ve Demir Ege Tıknaz da birer kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş Lausanne-Sport'u da devirip adını lig aşamasına yazdırmak amacında (AA)Beşiktaş Lausanne-Sport'u da devirip adını lig aşamasına yazdırmak amacında (AA)

YENİLER LİSTEDE

Beşiktaş'ta yeni transferler Wilfred Ndidi ile Taylan Bulut, UEFA Konferans Ligi listesine eklendi.

Siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına Süper Lig'de ikas Eyüpspor karşısında çıkan oyuncular, Lausanne maçı öncesinde UEFA'ya bildirilen listede yer aldı.

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, Avrupa'da ve Süper Lig'de oynadığı son 3 resmi maçı kazandı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e kaybettiği 2 karşılaşmanın ardından toparlandı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı İrlanda takımı St. Patrick's'i 2 maçta da yenen Beşiktaş, ligde de ikas Eyüpspor'u mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Lausanne'ı deplasmanda yenerek hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Tammy Abraham gollerine devam ediyor (AA)Tammy Abraham gollerine devam ediyor (AA)

LAUSANNE-SPORT 2 TUR ATLADI

İsviçre ekibi Lausanne, UEFA Konferans Ligi'ne ikinci turdan itibaren başladı.

İkinci turda Kuzey Makedonya ekibi Vardar'a ilk maçta 2-1 yenilen Lausanne, rövanşı 5-0 kazanarak üst tura yükseldi ve 3. eleme turunda Kazak temsilcisi Astana ile eşleşti.

Astana'yı ilk maçta sahasında 3-1 yenen İsviçre takımı, rövanşta da 2-0 galip geldi ve adını play-off turuna yazdırarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş'tan 4 yıldız transferi

