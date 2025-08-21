Emirhan Terzi (AA) 110 YENİLGİSİ VAR UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün Lausanne ile deplasmanda karşılan Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 256 müsabakada 97 galibiyet aldı, 110 yenilgi yaşadı. 49 da beraberlik elde etti.

Beşiktaş 3. Tur'da St. Patrick's ile karşılaşmış ve rakibini iki maçta da yenmişti (AA) KONFERANS LİGİ'NDE 15. MAÇ Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde daha önce 14 karşılaşmada boy gösterdi. Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 9 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 1 kez eşitliği bozamayan siyah-beyazlılar, 4 maçta ise sahadan yenik ayrıldı. Organizasyonda toplamda 28 gol atan Beşiktaş, kalesinde 22 gol gördü. Beşiktaş, Lausanne karşısında bu organizasyondaki 15. maçına çıkıyor.

Tammy Abraham (AA) İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 7. RANDEVU Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 7. kez karşı karşıya geliyor. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2023-2024'te ise UEFA Konferans Ligi grup aşamasında bir diğer İsviçre temsilcisi Lugano'nun rakibi oldu. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, İsviçre'deki maçta ise 2-0 galip geldi. Beşiktaş, geçen sezon bir kez daha Lugano ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelen ekiplerin mücadelesinde ilk maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi. İstanbul'daki rövanşta rakibini 5-1 yenen siyah-beyazlılar, gruplara adını yazdırmıştı.

Joao Mario (AA) 3 KEZ ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-03'te son 8 takım arasında yer aldı. Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Beşiktaş bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.