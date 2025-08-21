Fenerbahçe transferi bitirdi! Edson Alvarez İstanbul'a geliyor

Dorgeles Nene transferini bitiren, Kerem Aktürkoğlu için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe , orta sahasını güçlendirmek için uzun süredir yürüttüğü çalışmaların ardından Edson Alvarez 'de mutlu sona ulaştı. TRT Spor'un haberine göre prensipte anlaşma sağlanan yıldız futbolcu, yarın İstanbul'a gelecek.

Edson Alvarez 'in West Ham'daki maaşının tamamı Fenerbahçe tarafından karşılanacak. Kiralık anlaşmada zorunlu satın alma maddesi bulunmazken, satın alma opsiyonu 22 milyon Euro olarak belirlendi.

Edson Alvarez (Takvim Foto Arşiv)

KARİYERİ VE PERFORMANSI

2023-24 sezonunda Ajax'tan 38 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham'a transfer olan Alvarez, ön libero pozisyonunda görev yapıyor. 1.90 boyundaki futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 28 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. 25 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Meksikalı yıldız, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki en önemli kozlarından biri olacak.