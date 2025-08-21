Fenerbahçe transferi bitirdi! Edson Alvarez İstanbul'a geliyor

PODCAST CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, transferde önemli bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi West Ham United’da forma giyen Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Dorgeles Nene transferini bitiren, Kerem Aktürkoğlu için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için uzun süredir yürüttüğü çalışmaların ardından Edson Alvarez'de mutlu sona ulaştı. TRT Spor'un haberine göre prensipte anlaşma sağlanan yıldız futbolcu, yarın İstanbul'a gelecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Edson Alvarez'in West Ham'daki maaşının tamamı Fenerbahçe tarafından karşılanacak. Kiralık anlaşmada zorunlu satın alma maddesi bulunmazken, satın alma opsiyonu 22 milyon Euro olarak belirlendi.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

2023-24 sezonunda Ajax'tan 38 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham'a transfer olan Alvarez, ön libero pozisyonunda görev yapıyor. 1.90 boyundaki futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 28 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. 25 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Meksikalı yıldız, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki en önemli kozlarından biri olacak.

