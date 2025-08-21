PODCAST CANLI YAYIN

Dorgeles Nene Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Dorgeles Nene de ilk kez antenmanda yer aldı.

Giriş Tarihi:
Dorgeles Nene Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Benfica maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak

Fenerbahçe - Benfica maçı sonrası şok yorum! 3-4 transfer lazımFenerbahçe - Benfica maçı sonrası şok yorum! 3-4 transfer lazım
Fenerbahçe - Benfica maçı sonrası şok yorum! "3-4 transfer lazım"

.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Türk Telekom
FC Lausanne-Sport - Beşiktaş | Konferans Ligi maçı canlı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Ana gündem Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze
Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray'dan çılgın talep
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in kokain itirafı ses kaydında
Zelenskiy’i takım elbise giymeye ikna eden kişi! Aylardır gardırobunu yenilemeye çalışıyor
Bakan Yerlikaya "Türk polisinden kaçamayacaklar" diyerek duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Demirözler suç örgütü lideri Rusya'da yakalandı
Mardin’de cansız bedeni bulunan Zeynep Sut’a ne oldu? Battaniyeye sarılı şekilde bulunmuştu: Baba ilk kez konuştu
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmeleri belli oldu!
Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı! Mekan basıp haraç istedi
Türkiye'den liman başkanlıklarına İsrail talimatı: Yabancı gemiler Tel Aviv ile bağlantılı olmadığını belgeleyecek
Ukrayna'ya Türkiye'den Barış Gücü gidecek mi? MSB açıkladı: "Önce ateşkes sağlanmalı"
Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 5 yaşında! Hedef 16 milyon haneye yerli gazı ulaştırmak! Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor
Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu
Aydın'da rantın "Ağbaba'sı var! Çerçioğlu'na CHP rozeti attıran yapı deşifre: Kuşadası'nda çökülen arsalar... Didim'de kapatılan araziler
Fenerbahçe - Benfica maçı sonrası şok yorum! "3-4 transfer lazım"