PODCAST CANLI YAYIN

Boniface adım adım Milan'a!

Milan, Bayer Leverkusen'den Victor Boniface ile prensip anlaşması sağladı. Milano ekibi, geçtiğimiz günlerde oyuncu için resmi teklif yaptı. Alman ekibi, bu teklifi değerlendiriyor.

Giriş Tarihi:
Boniface adım adım Milan'a!

Kadrosunda köklü bir değişikliğe giden Milan, golcü takviyesi için gaza bastı.

Milano ekibi, Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu Victor Boniface'yi transfer etmek için sona yakın...

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan, Nijeryalı golcünün transferinde anlaşmaya varmak için Alman ekibiyle doğrudan görüşmelerde bulunuyor. Siyah-kırmızılılar, son 48 saat içerisinde resmi teklif yaptı. Leverkusen teklifi değerlendiriyor. Masanın iki tarafı da anlaşmanın sağlanacağını düşünüyor.

24 yaşındaki golcü oyuncu, Milan ile prensip anlaşmasına vardı.

Victor Boniface, geçen sezon oynadığı 27 resmi maçta 11 gol attı, 2 de asist yaptı.

Douglas Luiz Nottingham ForesttaDouglas Luiz Nottingham Forestta
Douglas Luiz Nottingham Forest'ta

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Hollanda Başbakan'ı Dick Schoof ile görüştü! İşte masadaki konular | İsrail'in Gazze'deki askeri ablukasına tepki
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye'de! Rutte'den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Başkan Erdoğan Putin'le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin'den "İstanbul" teşekkürü
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne taşıyor | Bakan Işıkhan'dan açıklama
Vergi rekortmenleri listesinde gizemli boşluk! Üçüncü sırada İpek Kıraç mı var?
Paris’te Şam-Tel Aviv teması! İsrail’den toprak bütünlüğü taahhüdü |Siyonist Dürzi panikledi ABD’den müdahale istedi
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: Katz planı onayladı: 60 bin yedek askere emir | Batı Şeria'da skandal hazırlık
Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
Düğün yapacaklar ve borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Ani düşüşler alım fırsatı mı?
Meclis önünde beyaz Toros yakan provokatör tutuklandı! Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonuna zaman ayarlı sabotaj girişimi
Dijital ortamda suç örgütleri tehlikesi büyüyor: Sosyal medya platformları ve yapay zeka çocukların kabusu oldu!
Memura %7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2'li artış: Polis, bekçi ve 210 ünvan için yeni maaş listesi
Zengezur Koridoru'nda tarihi adım! Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'na ilk kazma için geri sayım
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
İBB 'troll'istleri dökülüyor! "Ekrem Edit ve İBB Haber"in admini Mahir Gün itirafçı oldu: "Emrah Bağdatlı beni İngiltere'ye çağırdı"
Kripto baronu avukatın sonu oldu! ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti
Sosyal medya hesaplarına yasa dışı bahis ve kumar ayarı! Bakanlık harekete geçti hesaplar engellendi | İşte o fenomenler
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...