Boniface adım adım Milan'a!

Kadrosunda köklü bir değişikliğe giden Milan, golcü takviyesi için gaza bastı.



Milano ekibi, Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu Victor Boniface'yi transfer etmek için sona yakın...



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan, Nijeryalı golcünün transferinde anlaşmaya varmak için Alman ekibiyle doğrudan görüşmelerde bulunuyor. Siyah-kırmızılılar, son 48 saat içerisinde resmi teklif yaptı. Leverkusen teklifi değerlendiriyor. Masanın iki tarafı da anlaşmanın sağlanacağını düşünüyor.



24 yaşındaki golcü oyuncu, Milan ile prensip anlaşmasına vardı.



Victor Boniface, geçen sezon oynadığı 27 resmi maçta 11 gol attı, 2 de asist yaptı.