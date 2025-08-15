Lucas Torreira 100. Süper Lig maçına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Bu mücadele, Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için özel bir öneme sahipti.

SÜPER LİG'DE DALYA DEDİ

Karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Torreira, Süper Lig kariyerindeki 100. maçına imza attı. Tecrübeli futbolcu, bu önemli kilometre taşını geride bırakmanın gururunu yaşadı.

GALATASARAY KARİYERİNDE ETKİLİ PERFORMANS

29 yaşındaki Torreira, Galatasaray formasıyla çıktığı 99 Süper Lig maçında 6 gol atarken, 9 da asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken futbolcu, orta sahadaki başarısıyla sarı-kırmızılıların kilit isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.