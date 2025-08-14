PFDK'dan 3 büyük takıma ceza!

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’den Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK’ye para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu'nun açıklamaları sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 700 bin lira, Komsuoğlu'na ise 3 milyon lira para cezası ve 30 gün hak mahrumiyeti cezası uygulandı.

Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 220 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Gençlerbirliği yöneticisi Rıfat Songür, Kasımpaşa antrenörü Özgür Öçal, TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ile yöneticiler Celalettin Hakan Katırcı, Okay Tınkır ve Ali Kaya da para cezası aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Serikspor da para cezasına çarptırıldı.

Disiplin kararları kapsamında; Eminevim Ümraniyespor futbolcusu Cebio Soukou ile İstanbulspor oyuncusu Alieu Cham ciddi faul nedeniyle, Sakaryasporlu Caner Erkin ise ihraç öncesi rakibine hakareti nedeniyle 2'şer maç men cezası aldı.

