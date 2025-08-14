Karol Linetty resmen Kocaelispor'da

Kocaelispor, geçtiğimiz günlerde ön protokol sağlandığını duyurduğu Karol Linetty'nin transferini resmileştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Linetty. Karol Linetty ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, Torino ile yollarını ayırmasının ardından Kocaelispor'a transfer oldu. Polonya Milli Takımı'nda 47 kez forma giyen Linetty, orta sahanın merkezinde, ön liberoda ve on numara pozisyonunda görev yapabiliyor.