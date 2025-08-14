PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın istediği Jadon Sancho'ya flaş teklif!

Roma, Beşiktaş’ın da ilgilendiği Manchester Unitedlı kanat oyuncusu Jadon Sancho için resmi teklifte bulundu. İtalya'nın başkent temsilcisinin bu atağı, siyah beyazlıların transfer rotasını da değiştirebilir.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ın istediği Jadon Sancho'ya flaş teklif!

Fabrizio Romano'nun haberine göre Serie A ekibi, İngiliz yıldız için Manchester United'a 23 milyon euro tutarında resmi teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN 1 HAFTALIK SÜRE
Beşiktaş, Sancho'ya geleceğiyle ilgili karar vermesi için 1 haftalık süre tanıdı. Siyah-beyazlı yönetim, İngiliz oyuncudan olumlu yanıt alamaması halinde farklı sol kanat alternatiflerine yönelecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Sancho, Londra temsilcisinde 41 maçta forma giydi ve 5 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

