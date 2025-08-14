Beşiktaş'ın istediği Jadon Sancho'ya flaş teklif!

Fabrizio Romano'nun haberine göre Serie A ekibi, İngiliz yıldız için Manchester United'a 23 milyon euro tutarında resmi teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN 1 HAFTALIK SÜRE

Beşiktaş, Sancho'ya geleceğiyle ilgili karar vermesi için 1 haftalık süre tanıdı. Siyah-beyazlı yönetim, İngiliz oyuncudan olumlu yanıt alamaması halinde farklı sol kanat alternatiflerine yönelecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Sancho, Londra temsilcisinde 41 maçta forma giydi ve 5 gol, 10 asistlik katkı sağladı.