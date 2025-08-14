PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan Taylan Bulut harekatı

Beşiktaş, Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’te forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut’un transferi için resmi girişimlere başladı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'tan Taylan Bulut harekatı

Siyah-beyazlıların, genç futbolcu için Schalke'ye resmi teklifini ilettiği belirtildi. Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Taylan Bulut'un, kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edildi.

YÜKSELEN PİYASA DEĞERİ
Geçtiğimiz yıl eylül ayından bu yana piyasa değerini 6 milyon euro seviyelerine çıkaran Bulut, son dönemde Bundesliga kulüplerinin de ilgisini çekmişti. Türkiye ve Karadağ kökenli oyuncu, 2013'te G. Dürwiß altyapısında başladığı kariyerine Bayer Leverkusen ve ardından 2020'de transfer olduğu Schalke altyapısında devam etti.

KULÜP VE MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Kulüp düzeyinde toplam 98 resmi maça çıkan Taylan Bulut, 10 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Schalke A Takımı'nda 29 maçta 1 gol ve 4 asist yapan sağ bek, Schalke II'de 4 karşılaşmada forma giydi. Almanya alt yaş milli takımlarında da düzenli olarak görev alan Bulut; U16'da 5, U17'de 15, U18'de 4 ve U19'da 9 kez milli formayı terletti.

Beşiktaştan golcü harekatıBeşiktaştan golcü harekatı
Beşiktaş'tan golcü harekatı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Takas İstanbul
Solskjaer'den sürpriz karar! İlk 11'ini belirledi
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Türk Telekom
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "sabotaj" uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e "Murat Kapki ve Mücahit Birinci" yanıtı: CHP yalan iddiaların merkezi oldu
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız”
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: 25 yılda 1 asırlık icraat! | Özgür Özel'e tepki: Posta güvercini
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska'da bir ilk | Putin'den açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Takvim'e "Terörsüz Türkiye" mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! "Sıkı para politikası devam edecek"
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı | İşte hakimliğin karar yazısı
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde