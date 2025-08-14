Beşiktaş'tan Taylan Bulut harekatı

Siyah-beyazlıların, genç futbolcu için Schalke'ye resmi teklifini ilettiği belirtildi. Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Taylan Bulut'un, kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edildi.

YÜKSELEN PİYASA DEĞERİ

Geçtiğimiz yıl eylül ayından bu yana piyasa değerini 6 milyon euro seviyelerine çıkaran Bulut, son dönemde Bundesliga kulüplerinin de ilgisini çekmişti. Türkiye ve Karadağ kökenli oyuncu, 2013'te G. Dürwiß altyapısında başladığı kariyerine Bayer Leverkusen ve ardından 2020'de transfer olduğu Schalke altyapısında devam etti.

KULÜP VE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kulüp düzeyinde toplam 98 resmi maça çıkan Taylan Bulut, 10 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Schalke A Takımı'nda 29 maçta 1 gol ve 4 asist yapan sağ bek, Schalke II'de 4 karşılaşmada forma giydi. Almanya alt yaş milli takımlarında da düzenli olarak görev alan Bulut; U16'da 5, U17'de 15, U18'de 4 ve U19'da 9 kez milli formayı terletti.