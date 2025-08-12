PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'a Ederson için müjde! Dünya devi devreye girdi

Manchester City, Paris Saint-Germain’in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma ile ilgileniyor. İngiliz devinde Ederson’un takımdan ayrılma ihtimali transfer gündemini hareketlendirdi.

Brezilyalı file bekçisi Ederson'un Manchester City'den ayrılma ihtimali bulunuyor. Deneyimli kalecinin adı, Galatasaray ile de anılıyor.

Gianluigi Donnarumma (Takvim Foto Arşiv)Gianluigi Donnarumma (Takvim Foto Arşiv)

DONNARUMMA LİSTEDE
Fransız basını RMC Sport'un haberine göre, City yönetimi, Ederson'un olası ayrılığı durumunda Donnarumma'yı kadrosuna katmak istiyor.

PSG'DE KALECİ DEĞİŞİMİ
Paris Saint-Germain, geçtiğimiz günlerde Lille'den Lucas Chevalier'i transfer ederek kalesini güçlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte Chevalier'in birinci kaleci olması, Donnarumma'nın ise takımdan ayrılması bekleniyor.

CİMBOM'DAN GÖRÜŞME

Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci transferi için Manchester City ile resmi temas kurdu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı kaleci Ederson'u kadrosuna katmak için hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

EDERSON'A YOĞUNLAŞILDI

Haberde, Gianluigi Donnarumma seçeneğinin gündemde somut bir şekilde yer almadığı, yönetimin transfer çalışmalarını Ederson üzerine yoğunlaştırdığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken, bu sürecin Manchester City'nin Donnarumma planları açısından da önem taşıyabileceği kaydedildi.

