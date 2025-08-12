Galatasaray'a Ederson için müjde! Dünya devi devreye girdi

Brezilyalı file bekçisi Ederson'un Manchester City'den ayrılma ihtimali bulunuyor. Deneyimli kalecinin adı, Galatasaray ile de anılıyor.
DONNARUMMA LİSTEDE
Fransız basını RMC Sport'un haberine göre, City yönetimi, Ederson'un olası ayrılığı durumunda Donnarumma'yı kadrosuna katmak istiyor.
PSG'DE KALECİ DEĞİŞİMİ
Paris Saint-Germain, geçtiğimiz günlerde Lille'den Lucas Chevalier'i transfer ederek kalesini güçlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte Chevalier'in birinci kaleci olması, Donnarumma'nın ise takımdan ayrılması bekleniyor.