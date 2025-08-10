Süper Lig takımlarından Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası mesajlar

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden pek çok kulüp, sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun Balıkesir" mesajları yayımlayarak bölge halkına desteklerini iletti.

Yapılan paylaşımlar;

BEŞİKTAŞ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Geçmiş olsun #Balıkesir — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2025

GALATASARAY

Merkez üssü Balıkesir olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #deprem — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2025

FENERBAHÇE

Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 10, 2025

TRABZONSPOR

Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 10, 2025

GAZİANTEP FK

Merkez üssü Balıkesir olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 10, 2025

RİZESPOR

Merkez üssü Balıkesir olan ve çevre illerde de hissedilen depremde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 10, 2025

GÖZTEPE

Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 10, 2025

EYÜPSPOR

Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını temenni ediyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. August 10, 2025

KONYASPOR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) August 10, 2025

FATİH KARAGÜMRÜK

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #Deprem — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 10, 2025

BAŞAKŞEHİR

Merkez üssü Balıkesir olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) August 10, 2025

KAYSERİSPOR

Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Kayserispor Kulübü August 10, 2025

GENÇLERBİRLİĞİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 10, 2025

ANTALYASPOR

🙏 Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can kaybı yaşanmamasını temenni eder, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. #HesapcomAntalyaspor pic.twitter.com/HgTwuPciQy — Hesap.com Antalyaspor (@Antalyaspor) August 10, 2025

ALANYASPOR