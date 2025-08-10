Süper Lig takımlarından Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası mesajlar

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden pek çok kulüp, sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun Balıkesir" mesajları yayımlayarak bölge halkına desteklerini iletti.
Yapılan paylaşımlar;
BEŞİKTAŞ
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2025
GALATASARAY
Merkez üssü Balıkesir olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #deprem— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2025
FENERBAHÇE
Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 10, 2025
TRABZONSPOR
Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 10, 2025
GAZİANTEP FK
Merkez üssü Balıkesir olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 10, 2025
RİZESPOR
Merkez üssü Balıkesir olan ve çevre illerde de hissedilen depremde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 10, 2025
GÖZTEPE
Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 10, 2025
EYÜPSPOR
Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını temenni ediyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) August 10, 2025
KONYASPOR
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) August 10, 2025
FATİH KARAGÜMRÜK
Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #Deprem— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 10, 2025
BAŞAKŞEHİR
Merkez üssü Balıkesir olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) August 10, 2025
KAYSERİSPOR
Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Kayserispor Kulübü— Bellona Kayserispor (@KayserisporFK) August 10, 2025
GENÇLERBİRLİĞİ
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 10, 2025
ANTALYASPOR
🙏 Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can kaybı yaşanmamasını temenni eder, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. #HesapcomAntalyaspor pic.twitter.com/HgTwuPciQy— Hesap.com Antalyaspor (@Antalyaspor) August 10, 2025
ALANYASPOR
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybının yaşanmamasını temenni ediyoruz.— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) August 10, 2025