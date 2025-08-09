Wilfred Ndidi'den transfer itirafı! "Beşiktaş en büyüklerden biri"

Farklı kulüplerden teklif aldığını aktaran Ndidi, "Beşiktaş'ın teklifini duyduğumda 'Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri' dedim. Farklı bir lig denemek istiyordum, yeni bir ortam, yeni insanlar, yeni bir lig görmek istedim. Beşiktaş'tan teklif geldiğinde gerçekten çok etkilendim." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA SICAK KARŞILAMA
İstanbul'a inişinde kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban tarafından karşılandığını belirten Ndidi, "Bu karşılamayı beklemiyordum. Formayı görünce çok samimi ve sıcak bir karşılama hissettim. Hemen armasını öptüm, bu da çok güzel bir andı. Kulüp, şehir ve oyuncular hakkında araştırma yaptım. Abraham'ı zaten İngiltere'den tanıyorum." dedi.
"TAM ANLAMIYLA TAKIM OYUNCUSUYUM"
Kendisini çok çalışkan bir futbolcu olarak tanımlayan 28 yaşındaki yıldız, "Kişisel hedeflerim için değil, takımın kazanması için oynarım. Takım kazandığında bu herkes için en iyisidir. Bu yüzden tam anlamıyla bir takım oyuncusuyum." şeklinde konuştu.