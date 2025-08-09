Wilfred Ndidi'den transfer itirafı! "Beşiktaş en büyüklerden biri"

Farklı kulüplerden teklif aldığını aktaran Ndidi, "Beşiktaş'ın teklifini duyduğumda 'Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri' dedim. Farklı bir lig denemek istiyordum, yeni bir ortam, yeni insanlar, yeni bir lig görmek istedim. Beşiktaş'tan teklif geldiğinde gerçekten çok etkilendim." ifadelerini kullandı.

Wilfred Ndidi (AA) İSTANBUL'DA SICAK KARŞILAMA

İstanbul'a inişinde kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban tarafından karşılandığını belirten Ndidi, "Bu karşılamayı beklemiyordum. Formayı görünce çok samimi ve sıcak bir karşılama hissettim. Hemen armasını öptüm, bu da çok güzel bir andı. Kulüp, şehir ve oyuncular hakkında araştırma yaptım. Abraham'ı zaten İngiltere'den tanıyorum." dedi.