Galatasaray'dan Koni De Winter için transfer atağı!

Daha önce Manchester City'den Manuel Akanji ve Monaco'dan Wilfried Singo için temaslarda bulunan Galatasaray, rotasını bu kez İtalya'ya çevirdi. Repubblica Genova'nın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, De Winter için Genoa ile görüşmelere başladı.
GENOA'NIN TALEBİ: 25 MİLYON EURO + BONUSLAR
Geçtiğimiz yaz Juventus'tan 8 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer edilen De Winter için Genoa, Galatasaray'dan en az 25 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar talep ediyor.
BİRÇOK KULÜBÜN RADARINDA
23 yaşındaki, 1.91 boyundaki stoper; İtalya'dan Inter, İspanya'dan Villarreal, Portekiz'den Sporting Lisbon ve İngiltere'den Bournemouth, West Ham ile Crystal Palace'ın da ilgisini çekmiş durumda. De Winter'in Genoa ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.