Galatasaray'dan Koni De Winter için transfer atağı!

Daha önce Manchester City'den Manuel Akanji ve Monaco'dan Wilfried Singo için temaslarda bulunan Galatasaray, rotasını bu kez İtalya'ya çevirdi. Repubblica Genova'nın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, De Winter için Genoa ile görüşmelere başladı.

Koni De Winter (Takvim Foto Arşiv) GENOA'NIN TALEBİ: 25 MİLYON EURO + BONUSLAR Geçtiğimiz yaz Juventus'tan 8 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer edilen De Winter için Genoa, Galatasaray'dan en az 25 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar talep ediyor.