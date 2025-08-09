PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Koni De Winter için transfer atağı!

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Genoa’da forma giyen Belçikalı stoper Koni De Winter’i gündemine aldı. Carlos Cuesta ve Victor Nelsson’la yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu transfer için resmi girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'dan Koni De Winter için transfer atağı!

Daha önce Manchester City'den Manuel Akanji ve Monaco'dan Wilfried Singo için temaslarda bulunan Galatasaray, rotasını bu kez İtalya'ya çevirdi. Repubblica Genova'nın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, De Winter için Genoa ile görüşmelere başladı.

Koni De Winter (Takvim Foto Arşiv)Koni De Winter (Takvim Foto Arşiv)

GENOA'NIN TALEBİ: 25 MİLYON EURO + BONUSLAR

Geçtiğimiz yaz Juventus'tan 8 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer edilen De Winter için Genoa, Galatasaray'dan en az 25 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar talep ediyor.

Koni De Winter (Takvim Foto Arşiv)Koni De Winter (Takvim Foto Arşiv)

BİRÇOK KULÜBÜN RADARINDA

23 yaşındaki, 1.91 boyundaki stoper; İtalya'dan Inter, İspanya'dan Villarreal, Portekiz'den Sporting Lisbon ve İngiltere'den Bournemouth, West Ham ile Crystal Palace'ın da ilgisini çekmiş durumda. De Winter'in Genoa ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Koni De Winter (Takvim Foto Arşiv)Koni De Winter (Takvim Foto Arşiv)

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Serie A'da 25 maça çıkan De Winter, 3 gol attı ve 2133 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 6 sarı kart gördü. Mart 2024'te ilk kez Belçika Milli Takımı formasını giyen genç stoper, şu ana kadar milli formayı 3 kez terletti.

Galatasaraydan iki dev transfer! İmkansız denen isim için teklifGalatasaraydan iki dev transfer! İmkansız denen isim için teklif
Galatasaray'dan iki dev transfer! "İmkansız" denen isim için teklif

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Galatasaray'dan Koni De Winter için transfer atağı!
"İsrail'in işgal planı kabul edilemez" | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Borsa İstanbul
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kritik görüşme! "Barış yolunda sağlanan ilerlemeler memnuniyet verici"
Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif! Arkasında Berat Albayrak'ın hamleleri var
İngiliz polisinden Gazze eylemine sert müdahale: Destekçiler yaka paça gözaltına alındı! "Palestine Action" yasaklı örgüt ilan edilmişti...
Bakan Yumaklı duyurdu! Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınlar kontrol altında
MHP "Terörsüz Türkiye" için sahaya indi: Hiçbir pazarlık ve taviz söz konusu değil
Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası o yıldıza övgü! "Futbol piyanisti"
Gazze için umut ışığı ol! Filistin'e Destek Platformu bugün Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Tarihe geçti! 55 yılın en sıcağı
Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler
Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Ağustos MGM’den il il hava durumu raporu: Termometreler 46 dereceyi gösterecek
Galatasaray'dan iki dev transfer! "İmkansız" denen isim için teklif
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu