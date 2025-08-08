Berke Özer'in hayali İngiltere

beIN SPORTS'a konuşan başarılı kaleci, kariyerine dair gelen soruya, "Şu anda olduğum yerden çok mutluyum. Ama Avrupa'da yaşama ve futbol oynama hayalim var." sözleriyle yanıt verdi.

BELÇİKA DENEYİMİNİ YENİDEN YAŞAMAK İSTİYOR

Daha önce Belçika'da forma giydiğini hatırlatan Berke Özer, "O kültürün yeniden içerisinde olmak istiyorum. Elimde olmayan faktörler de var. Kulübün de menfaatine uygun bir durum olursa Avrupa'nın beş büyük liginde oynamak isterim." dedi.

"EN BÜYÜK LİG İNGİLTERE"

Milli file bekçisi, bir kaleci için en büyük hedefin İngiltere Premier Lig olduğunu vurgulayarak, "Bir futbolcu için şu anda dünyanın en büyük ligi İngiltere'dir." ifadelerini kullandı.