Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir" Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Bakan Yumaklı: "Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze! MEB usulsüzlükleri tespit etti neşteri vurdu! 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sahte e-imza üzerinden kaos planı yapanlara sert tepki: "Amaçları suçla mücadele değil"
PODCAST CANLI YAYIN

Berke Özer'in hayali İngiltere

Eyüpspor’un milli kalecisi Berke Özer, yaptığı açıklamalarda Avrupa hedefini anlattı. Genç file bekçisi, en büyük hayalinin Premier Lig’de forma giymek olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi:
Berke Özer'in hayali İngiltere

beIN SPORTS'a konuşan başarılı kaleci, kariyerine dair gelen soruya, "Şu anda olduğum yerden çok mutluyum. Ama Avrupa'da yaşama ve futbol oynama hayalim var." sözleriyle yanıt verdi.

BELÇİKA DENEYİMİNİ YENİDEN YAŞAMAK İSTİYOR
Daha önce Belçika'da forma giydiğini hatırlatan Berke Özer, "O kültürün yeniden içerisinde olmak istiyorum. Elimde olmayan faktörler de var. Kulübün de menfaatine uygun bir durum olursa Avrupa'nın beş büyük liginde oynamak isterim." dedi.

"EN BÜYÜK LİG İNGİLTERE"
Milli file bekçisi, bir kaleci için en büyük hedefin İngiltere Premier Lig olduğunu vurgulayarak, "Bir futbolcu için şu anda dünyanın en büyük ligi İngiltere'dir." ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Bakan Yumaklı: "Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz"
Borsa İstanbul
Gaziantep FK - Galatasaray | CANLI
2. toplantı 5.5 saat sürdü! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanacak: Tarih belli oldu | MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir"
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze!
Narin Güran'ın ölümünde yeni gelişme! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onaya gönderdi
İzmir'de su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemi değerlendirdi | Sahte e-imza çetesi açıklaması! "UYAP dünya çapında gelişmiş bir sitem"
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Filistin'e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık