Galatasaray'da kaleye sürpriz isim

Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldız transferler ile hücum hattını güçlendiren Galatasaray, yönünü kaleci transferine çevirdi.
Sarı-kırmızılılarda rota, Ederson ve Donnarumma gibi oldukça isimli ve maliyetli transfer hedeflerinden daha makul oyunculara dönmüş gibi gözüküyor.
Galatasaray, Mallorca'da forma giyen Slovak kaleci Dominik Greif'i de listesine aldı.
GREIF İÇİN TEKLİF
Sarı-kırmızılılar, Slovak eldiven Dominik Greif'i transfer etmek için ilk teklifini Mallorca kulübüne gönderdi.
AYRILMAYA SICAK
28 yaşındaki Greif'in de Mallorca'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2026'da sona erecek olan deneyimli file bekçisi Şampiyonlar Ligi için Galatasaray'ın teklifine yakın duruyor.