Galatasaray'da kaleye sürpriz isim

Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldız transferler ile hücum hattını güçlendiren Galatasaray, yönünü kaleci transferine çevirdi.



Sarı-kırmızılılarda rota, Ederson ve Donnarumma gibi oldukça isimli ve maliyetli transfer hedeflerinden daha makul oyunculara dönmüş gibi gözüküyor.



Galatasaray, Mallorca'da forma giyen Slovak kaleci Dominik Greif'i de listesine aldı.