PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da kaleye sürpriz isim

Galatasaray, Mallorca forması giyen Slovak kaleci Dominik Greif'i kadrosuna katmak istiyor. 28 yaşındaki Greif'in de Mallorca'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da kaleye sürpriz isim

Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldız transferler ile hücum hattını güçlendiren Galatasaray, yönünü kaleci transferine çevirdi.

Sarı-kırmızılılarda rota, Ederson ve Donnarumma gibi oldukça isimli ve maliyetli transfer hedeflerinden daha makul oyunculara dönmüş gibi gözüküyor.

Galatasaray, Mallorca'da forma giyen Slovak kaleci Dominik Greif'i de listesine aldı.



GREIF İÇİN TEKLİF

Sarı-kırmızılılar, Slovak eldiven Dominik Greif'i transfer etmek için ilk teklifini Mallorca kulübüne gönderdi.

AYRILMAYA SICAK

28 yaşındaki Greif'in de Mallorca'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2026'da sona erecek olan deneyimli file bekçisi Şampiyonlar Ligi için Galatasaray'ın teklifine yakın duruyor.

Fenerbahçeden Galatasaraya dev çalım! Okan Buruk bizzat isim vermiştiFenerbahçeden Galatasaraya dev çalım! Okan Buruk bizzat isim vermişti
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Okan Buruk bizzat isim vermişti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'de iş insanlarından alınan rüşvetler kreş yapıyoruz yalanıyla cebe indirildi! 100 milyonluk vurgun
Sahte diploma skandalında kan donduran yeni detaylar! Depremde ölen avukatlarla dalga geçtiler
Borsa İstanbul
Meteoroloji'den yeni yağış alarmı: İstanbul, Bursa ve 15 ilde gök gürültülü sağanak bastıracak! O saatte fırtına ile kuvvetleniyor
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C'li polis, öğretmen...
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Türk Telekom
Takvim Türkiye'ye duyurmuştu! KAP'a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Bakan Yumaklı'dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar | "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" diyerek uyardı! Orman yangınları neden ve nasıl çıkıyor?
Türkiye’nin dijital kalkanı devrede: Sahte e-imza çetesi çökertildi 37 şüpheli tutuklandı! 10 maddede yalanlar ve gerçekler
Millet ve devlet arasındaki güven sarsılmaya çalışılıyor! Devletin mücadelesi: Algı operasyonlarına karşı güven inşası
Damlaya Damlaya ev olur!
Böylesi algı operasyonunun masterclass'ı! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın "CV'sinden lisans bilgilerini sildi" iddiası çöktü
De Kuip'te teslimiyet! Feyenoord - Fenerbahçe: 2-1 | MAÇ SONUCU
ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ne kadar sahteci varsa söküp atacağız | YPG'ye uyarı | "Komisyonun odağı PKK'nın feshi"
Trump'ın özel elçisi Witkoff Moskova'da! Trump Putin'i tehdit etmişti: ABD yaptırım uygulayacak mı?
Alman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiler
Beşiktaş'tan 3 bomba! Kartal Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıskandıracak
AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak