Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay sözler: Bahsettiğim yapı sizsiniz!

"G.SARAY'I KOLLAMAK İSTEMİYORLAR"

"TFF'ye süre tanıdınız mı, yok rest çektiniz mi! Bunlar bana yanlış geliyor. Adamlar düzelteceğiz diyorlar. MHK'nin kulüplere devri gibi TFF'nin bir söylemi var. Hakemle ilgili problem yaşamak istemiyor başkan, profesyonelleştirmek istiyor orayı. Hep bir şey yapma çabası. Şu an Galatasaray'ı kollamak istemiyorlar, o doğru. Galatasaray yöneticileri istediği kadar çıldırabilir."

"VURA VURA İNDİRECEĞİZ"

"Bir kere yapılan fahiş hataların bitmesi gerekiyor. Bizim rakibimiz hakemler olmamalı ya. Bizim rakiplerimiz var, onlarla mücadele etmeliyiz. Bu konuda çabamız sonuna kadar sürecek. Saha içi başka bir konu. Bir örnek vermem gerekirse, çok iyi takdir edeceksiniz ki Sayın Tüzemen, bir ay önce falandı, 'Ne yapısı, yapı varsa Fenerbahçe, Galatasaray'ı nasıl yendi' diyor. Ben de yayını seyrediyordum, kahkaha attım. Yapı varsa nasıl yendi diyor. Beni 30. dakikada 10 kişi bırakmışsın, bir golümü saymamışsın, nasıl yendin yapı yok diyor. Bütün Galatasaraylı algıcılara sesleniyorum; 1. Lehimize hata olunca yapı nerede demeyin, biz lehimize hata istemiyoruz. Futbol bu, lehimize de olabilir, yapı nerede demeyin. Sistem şu an sallanıyor. Vura vura indireceğiz. Vura vura indireceğiz. Vura vura indireceğiz. Aynı tiyatroyu filmi seyretmeyeceğiz. Saha içinde futbolcularımıza, hocamıza zaten güveniyoruz. Bizim bana göre, kendisi yıllardan beri dostum, çok iyi tanırım, ne kadar fedakarlık yaptığını, kendini adadığını gördüğüm bir Başkanımız var. Başkanımızın bu savaşlara girme gereği yok. Güzel bir taraftar ve sponsor olarak destekleyebilirdi. Taşın altına elini değil vücudunu koydu. Ben geçen sene de Saraçoğlu'nda çıkıp anlattım haksızlıkları. Benim de keyfim yerindeydi. Güzel bir hayatım var. İngiltere'de kulübüm var. Ben zaten bir şeyden korkuyor olsam bu işe girmem. Bunu tahmin etmiyor muydum ben. Ben gayet saygılı konuşuyorum, sorular soruyorum. Karşıdan bana gelen cevaplar, Acun bir şey soruyor, cevap verme yok. Bu olmadı mı diyorsun, cevap yok. Bana verilen cevaplar, 'Survivor'cının sözüyle TFF hareket etmez'. Bak bak bak laflara bak! 'Sponsor kardeşler, Dominik ile Türkiye'yi karıştırdı' falan. 'Gitsin mahallesinde oynasın' falan diyor. Benim muhatabım bu, bunla konuşuyorum ben."

"10 KERE Mİ ŞAMPİYON OLACAK"

"Galatasaray 10 senede 10 kere şampiyon olacak, o zaman ikna olacağız yapı olduğuna. Bana çok anlamsız, saçma geliyor. Yok Zorlu sezonu, şu bu sezonu, algılar oluşturuluyor, non-stop, Fenerbahçe bir şekilde aşağı çekiliyor, ondan sonra hepimiz kardeşim. Film bu, tiyatro bu! 4 puan fark olunca dost oluyor, aynı puanlara gelince ortalık karışıyor."

"HER YOL MÜBAH MI?"

"Her yol mübah mı! Galatasaraylı oyuncuların normal aldığından daha eksik gösterildiğiyle ilgili bir soru var mı! Bizim karşımızda servetini Fenerbahçe için harcayan, biz de elimizden geldiğince desteklediğimiz bir başkan, karşı tarafta futbolcunun maaşını eksik göster, limitte kendine yer aç öyle, git oradan futbolcu al, vergiden avantaj elde et. İllegal bahis sitesini sırtına yapıştır maça çık. Sözü biliyorsun, şeyin şeyinin şeyinin şeyi. Parasının yarısını aldık dedi. Fenerbahçe'nin de var dedi o sponsor. Yok o öyle değil o da öyle dedin. Sonra aynı şirketle sponsorluk anlaşması imzaladın. İllegal bahis sitesi diyorlar, haber sitesi diyor, öyle diyorlar, böyle diyor. Normalleştirme çabası bu. Her şey olabilir. Her şeyin mi bir yerini delmeye çalışırsın, her şeyi mi bu kadar zorlarsın. Bu kadar mı siz yaşayın herkes ölsün. Rekabet yok bu. Haksız 1 lira rekabette avantaj sağlar, milyonlar var. Teteler, Zahalar, kaçırılan vergiler. Duyum aldık diyor ya bizimki duyum değil. Zaha'nın gelirini eksik gösterdiniz."

İRFAN CAN KAHVECİ İLE ANLAŞTIK

"İrfan Can Kahveci benim için çok özel, Fenerbahçeliler için de öyle, çok iyi Fenerbahçeli. Kulüpte kalmak için tüm çabaları gösterdi. Başkanımız onu çok seviyor. Benim de transferinde çorbada tuzum oldu. Yönetici değildim ama konuyu çözmek için başkanımız sorumluluk vermişti. Fenerbahçe'de efsanelerden biri oldu diyebiliriz. O kalmak istiyor, biz tutmak istiyoruz. İmza belki atılmadı ama tatlı bir menajeri var, onunla konuşuyoruz."

"TADIC KALACAK"

"Tadic kalacak diye düşünüyorum. Dzeko de aynı şekilde. Dzeko'nun Fenerbahçe'de olması bizim için bir şans. Dzeko, kriz anında Dzeko. Trabzonspor maçında yaptığı katkı. Avrupa'da maçı döndürdü. Biz çok şanslıyız. Oğuz'un parlaması. Biz kenetlendi. Yürüyoruz. Seyircimizin son maçtaki desteği. Futbolcularımızın performansı."

TARTIŞMAYA KAPALI

"Hocamız da işte Mourinho... Hocayı tartışmayacaksın. O Jose Mourinho. Ona inanıyoruz. Kendi hayatımda bile çok katkısı oluyor."

"MÜHİM OLAN MAYISTA LİDER OLMAK"

"Mühim olan şimdi lider olmak değil, mayısta olmak. Biz istediğimiz gibi gelişmeye devam ediyoruz. Puan kaybetmeyeceğiz demiyoruz, mantığa aykırı zaten. Fenerbahçe hedefe adım adım ilerliyor. Biz puan kaybedeceğiz ama hedeften uzaklaşmayacağız. Bu sene ayrıcalık ligi değil, herkes puan kaybedecek."