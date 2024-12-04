Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay sözler: Bahsettiğim yapı sizsiniz!

"Sporu yakından takip ediyorum. Özellikle futbolda ciddi bir yoğunluğum var. Futbolun bir tarafındayım. Yöneticilik nasip olunca, başkanımız böyle bir konum uygun görünce benim için yeni bir devir başladı. Haksızlıkları görüyordum, şimdi haksızlıkları dibine kadar yaşıyorum. Bazı parametreleri daha iyi anladım. Yapı konusunda birazdan geleceğim ama niye buradayız çok iyi açıklamam lazım. Gönül isterdi ki bir gün Galatasaray başkanı, bir gün Fenerbahçe asbaşkanı katılmasa da keşke başkanlar çıkıp karşılıklı konuşsun. Bu da mümkün olmuyor."

"G.SARAY BAŞKANI AÇIKLAYINCA..."

"Diyebilirsiniz ki asbaşkanlar buluşsun, sözleşiyor anlaşıyoruz, bu da mümkün olsun. Benim önümdeki tablo, Sayın Galatasaray başkanının anlattıklarından sonra tam oturdu. Bunları anlatmak istedim."

"100'DE YÜZ KIRMIZI KART VERİLMEMİŞ"

"Bu hafta sonunun kırılma noktası, bugüne taşınan konu, sayın başkanın konuşma sebebi Galatasaray - Eyüpspor maçı. Tesadüfen çıkmadı buraya. Galatasaray başkanının bu isyanını, inanılmaz derecede 'yapı yoktu, emirli hakem geldi, emirli şekilde geldi operasyon yaptı' dediği konuyu hatırlayalım. Kendisinin söylediklerine cevap vermek istiyorum. Yanlışsam düzeltin, Davinson Sanchez Galatasaray - Eyüpspor maçında yüzde yüz şekilde ikinci sarı kartan atılmalı mıydı, değil miydi? Bunda bir tereddüt var mı? Galatasaray, 50 küsürüncü dakikada 10 kişi kalmalıydı. Bir penaltı pozisyonunda da hakemler hemfikir.

Eyüpsporlu futbolcuya yapılan penaltı var. İki net pozisyon var, yüzde yüz. Burada tartışılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sayın Levent Tüzemen'in burada olmasını isterdim, kendisi katılmak istemedi. Saygı duyuyorum. Ona sormak isterdim. Yüzde yüz kırmızı kart verilmemiş, Eyüp'ün net penaltısı verilmemiş, Galatasaray'ın itiraz ettiği iki pozisyon var. Ben öyle bir iptal görmedim Avrupa'da, gol oldu, faul diğer sahada, 15 saniye sonra gol olmuş. Galatasaraylı futbolcu faul diye itiraz etmiyor, 5 pas daha oluyor, sonra gol oluyor, oradaki pozisyona bakıyoruz. Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon... Tut ki haklı olsunlar. 4 fahiş hata var, iki Galatasaray aleyhine, iki Eyüpspor aleyhine."

"YAPI YOK YALI VAR DEDİ"

"Sayın Tüzemen de kırmızı kartın kırmızı kart olduğunu söyledi. Yayını seyrettim ben. Evet bu kesin kırmızı kart dedi. Davinson Sanchez'e de sitem etti. Bu maç oynandı. Bu maçın sonunda da biliyorsunuz, ortalık ayağa kalktı. Nasıl hakem böyle bir şey yapar diye. Hakem ne yaptı, iki Eyüp lehine hata, iki Galatasaray lehine hata yaptı. Hakemin fahiş hatası 4. Eyüpspor'unkiler çok net, Galatasaray'ın söyledikleri için de hakemler hemfikir değil. Ben yapı yapı diyorum, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yapı yok, yalı var dedi. Durum bu."

"BUNA İNANMAMIZI BEKLİYORLAR"

"Tüm Fenerbahçeliler'i temsilen, buradaki gariplikleri ortaya koymak için geldim. 'Bize operasyon yapıyorlar' diyor, demeci söylüyorum 'Hakem formatlanarak gönderildi, Galatasaray'ı düşürmek için bir tavır var, gerekeni yap dediler yaptı'; gerekeni yap denilen hakem 10 metre ötesindeki bariz sarı kartını, kırmızı kart olacak pozisyonda kırmızı vermiyor. Aynı VAR'daki hakem bariz penaltıyı, Mertens'in eyvah dediği pozisyonda penaltıyı vermiyor. Bu hakem oraya formatlı güdümlü gönderilmiş oluyor, bizler de buna inanmamız bekleniyor. Biz aptal değiliz. İnanmıyoruz."

"BU İNANDIRMA SİSTEMİ"

"10 metre ötesindeki oyuncuyu atmayan, penaltıyı vermeyen hakem, bariz şekilde Galatasaray'a operasyon için mi gidiyor oraya! Ben bu ligde tiyatro oynanıyor, bunun parçası olmayacağız dedim, birkaç kere ısrarlı söyledim. Bu olay tiyatro! Bildiğiniz bir sistem var ortada. Galatasaray'ın hakkının yendiğine inandırma sistemi. Biz de inanacağız buna! Yenmedi hakkı orada, Eyüpspor'un pozisyonları daha net."

"G.SARAYLI OYUNCULAR YERDEN KALKMADI"

"Maçta 39 dakika oynadı diyor başkan, maçın oynandığı süre 49 dakika. Yanlış bilgi vermiş. Geçen seneki Fenerbahçe - Galatasaray maçında Galatasaraylı oyuncular yerden kalkmadı, 43 dakika oynandı. Bu maç 39 değil 49 dakika oynansın. Türkiye'nin ortalama süresinin uzağında değil. Gözünü çıkarırım, elini kırarım sözleri oldu, yakıştıramadım. Bu bir tehdit! Şunu yaparım, bunu yaparım, klasik ama sezonsal alıştığımız tehditler. Merak etmeyin, sistem şu. Ben Galatasaray kelimesini kullanıyorum, çok önemli bir kulüp, benim tepkim yönetenlere. Ezeli rakibimiz, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi. Galatasaray Kulübü'ne tepkim yok, yöneten arkadaşlara tepkimi gösteriyorum. Yapbozun tüm parçaları tamam, ben bugün yapbozu tamamlamaya geldim."

"BU SORUYA CEVAP VERSİNLER"

Acun Ilıcalı: "Yalılarla ilgili bir şeyden bahsetti. Yalı falan dedi, ne anlıyorsunuz oradan? Ali Koç ile Hacıosmanoğlu yalıda buluştu diye ima ediyor. Olmadı öyle bir şey. Yanlış konuşuyorsunuz Dursun Özbek? Ben soruyorum, Urfa'da kundura fabrikasında basından gizli o dönemin TFF başkanı Büyükekşi'yle buluşma oldu mu, olmadı mı? Ben bunu merak ediyorum. Bu soruya cevap versinler. Görüşme olmadı desinler. Soruyorsunuz, benim üniversitede bilmemne, survivor, bahisten ceza yemiş falan... Buluşma oldu mu, olmadı mı? Yalıda görüşmeler etmeler... Sayın Başkanımız öyle bir görüşme yapmadı. Duyum var, duyum var, gözümle görmedim ama falan vahim duyumlar diyor. Uyduruyorsunuz demiyorum, yanlış duymuşsunuz diyorum."

"1 LİRA ALMADIĞIM BİR REKLAM"

"Benim konuşmamla ilgili şöyle bir cevap veriyor; RTÜK'ten ceza yemiş kanalın sahibi... Resim bıraktım size, lütfen bakar mısınız? Resimde gördüğünüz şey Galatasaray'ın YouTube hesabındaki bir maç görüntüsü. Maçta kenardaki illegal bahis reklamlarını görüyor musunuz? Sayın Başkan, illegal bahis reklamından RTÜK'ten ceza yedi diyor. Milli maçı yayınladım, tabelada benle alakası olmayan Karadağ Federasyonu'nun sattığı, 1 lira almadığım bir reklam. RTÜK mahkeme değil bir kurul. Çok şikayet olur, biri özellikle çok şikayet ettirir, sizler ceza yiyebilirsiniz. Birçok kez kaldırdığımız ceza oldu. Bir kurul, karar verdi, saygı duyuyorum. Şu an Galatasaray YouTube hesabında duruyor o maç, illegal bahis var."

G.SARAY'IN ANLAŞTIĞI ŞİRKET

"Beni bu konuda aşağılayan Galatasaray başkanının kendi kanalında illegal bahis var. İllegal bahis, Galatasaray'ın YouTube hesabında duruyor. Ben milli maç veriyorum, bahis var diye ceza almışım, örneklendiriyor bunu. Neyle? Kendi formasına aldığı bahis reklamıyla. Sebep neymiş? TFF'ye yazı yollamış, onay vermiş. Erzurumspor Başkanı olsam, haber sitesiyle anlaştım deyip yollasam, polis değil ya bu TFF, belge geliyor sonuç itibarıyla, haber sitesiyle anlaştım, formama giydireceğim diyorsun, TFF evet diyor. Siz bu şirketin, illegal bahis şirket olduğunu bilmiyor muyuz? Yedik mi bunu! Aynı Eyüp maçı gibi yiyeceğiz mi bunu! Adam para getirecek, şirketle anlaşma yapacaksın, şirkete bakarsın, arkasında ne pislikler olduğu belli, çıkıyorsun canlı yayında kendi YouTube'unda aynı maç yüzünden beni aşağılıyorsun. Hoş bir şey değil."

ANLAMSIZ OPERASYONLAR YAPILIYOR

"Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra beni zor duruma düşürmek için anlamsız operasyonlar yapılıyor. Savcılıklara abuk subuk ihbarlar yapılıyor. Ben Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra başıma gelenler. Başıma daha kötü şeyler gelebilir, buna inanıyorum. Bu iftiraları atanlar, aklımızın almayacağı bir iftira da atabilir, başıma her şey gelebilir. Korkum var mı, Allah'a şükür yok. Kaderimizde başka bir şey varsa olabilir."

RTÜK'ÜN CEZASI

"Ben defalarca maç vermedim, hiç böyle bir şey olmadı. Ben adalete güveniyorum. RTÜK'ün cezası var, onun devamında itiraz ettik. Cezanın da düzeleceğine inanıyorum. Ben 1 lira bahisle işim olmadı, illegal iş yapmadım. Karalanıyorum, bol bol gündeme geliyorum, yok şöyle yok böyle abuk subuk iftiralar. Bunda sorun yok, takıldığımdan değil..."