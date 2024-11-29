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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat görevinden istifa etti: "Taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat görevinden istifa ettiğini bildirdi. Kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arat, "17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum. Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım..." dedi. Böylece 5 Aralık 2023'te göreve kalan Arat, bir yılını doldurmadan 2 kupa ile Beşiktaş'a veda etmiş oldu.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 14:45 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 15:02
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat görevinden istifa etti: Taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım

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Süper Lig ve Avrupa'da peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat görevinden istifa ettiğini bildirdi.

2 KUPA KAZANDI BİR YILI DOLDURAMADI
Böylece 5 Aralık 2023'te göreve kalan Arat bir yılını doldurmadan Beşiktaş'a veda etmiş oldu. Arat döneminde Beşiktaş, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmıştı.

Beşiktaş'ın paylaşımı (Sosyal medya)Beşiktaş'ın paylaşımı (Sosyal medya)

GÖREVİMDEN AYRILMA KARARI ALMIŞ BULUNUYORUM
Arat, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaş camiası, bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Hasan Arat, değerlendirmelerde bulundu. (AA/28 Kasım 2024))Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Hasan Arat, değerlendirmelerde bulundu. (AA/28 Kasım 2024))

Beşiktaş camiasına ve taraftarına hitaben bir mesaj kaleme alan Arat, şunları kaydetti:

"Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi. 3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum. Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım. Seçim öncesinde ve görevim süresince huzurlarınıza gelerek anlattığım konuların Beşiktaş için anlamının ve değerinin çok büyük olduğunu, zaman daha iyi gösterecektir...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. (AA/21 Kasım 2024)Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. (AA/21 Kasım 2024)

Asla unutmayın ki taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü Beşiktaş'ımıza her zaman sahip çıkın. Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim. 17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum. Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım."

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Futbol A.Ş.den istifa etti! Başkan olarak buradayımBeşiktaş Başkanı Hasan Arat Futbol A.Ş.den istifa etti! Başkan olarak buradayım
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