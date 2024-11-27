Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti! "Başkan olarak buradayım"

Son 4 haftada aldığı sonuçlarla 11 puan kaybeden Beşiktaş 'ta Başkan Hasan Arat Futbol A.Ş.'deki görevini bıraktı. Siyah beyazlı ekibin 1 numarası için KAP'a yapılan açıklamada Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın futbol takımı sorumluluğuna getirildiğini duyuruldu.

Hasan Arat (AA)

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

Siyah beyazlılar sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı;

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

"DRAMATİK SIKINTILAR"

Hasan Arat gelişmelerin ardından basın mensuplarının karşısına çıkarak şu açıklamaları yaptı; "Bazı kararlar aldık. Bunlar daha önce KAP'ta yayınlandı. Ardından sosyal medyadan bilgilendirme yapıldı. Futbol A.Ş. Başkanlığı'na Hüseyin Yücel getirildi. Futbol Şube Sorumluluğuna yine Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar, Mete Vardar ve Onur Göçmez getirildi.

Bu kararların çeşitli nedenleri vardır. Dün ve bugün ayrılıklar açıkladık. Özellikle futbol branşında dramatik sıkıntılar yaşadık. Taraftarlarımız da biz de üzgünüz. Bu tip kararlar çeşitli tribülanslara neden olabilir. Zaman zaman yolları ayrılabilirsiniz. Daha iyi bir adım atmak adına. Kulübümüzün daha kuvvetli olarak devam edebilmesi için uyarı olarak görüyoruz.

Uzun zamandan beri durumu izliyorduk. Özel durumum nedeniyle boşluk oluştu. Bilgilendirme konusunda gecikmeler de yaşadık. Futbolun patronu Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar, Mete Vardar ve Onur Göçmez olacak. Transferler, teknik diretkör kararı... Güç ayrılığı gibi gözükebilir ancak kulübün siyasetinden artık ben sorumluyum. Kolay bir ortamda değiliz.

Muazzam başlanan Süper Kupa ile birlikte gelinin süreç için araştırma yapmaktayız. Beşiktaşlılar bizleri bu günlerde dimdik ayakta durmak için seçti. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Başkan olarak karşınızdayım. Herkes beni yollamak için uğraştı. 1 saatte neler yaşadık.

Benim özel durumum nedeniyle bir dönem bir boşluk oluştu, bu boşlukta haliyle belli şeyler olabiliyor. Zaman zaman sizleri bilgilendirme konusunda gecikmelere neden olduk ama Futbol A.Ş'nin başında Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar, Mete Vardar ve Onur Göçmez olacaktır. Ben ağırlıklı olarak kulübün siyasetinden sorumlu olacağım.

Beşiktaş, futbol branşında 1 ayda dramatik sıkıntılar yaşamıştır. Taraftarımız fevkalade üzgündür, bizler üzgünüz. Buradan daha iyi nasıl çıkarımız formüllerini aradık. Bu tür kararlar, çeşitli türbülanslara neden olabilir. Profesyonel hayatta gün gelir yollarınızı ayırırsınız, daha iyi yönetebilmek için daha iyi yere gidebilmek için Sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir. Beşiktaş camiası kalkışma yapılacak yer değildir.

Beşiktaşlılar bugün müsterih olsun, başkanları olarak ben karşınızdayım. Sadece Futbol A.Ş'den istifa ettim""