Beşiktaş’ta istifalar sonrası olağanüstü toplantı! İşte kararlar

Onur Göçmez (İHA)

İKİ İSİM İSTİFA ETTİ

Beşiktaş'taki gece yarısı operasyonunun ardından Asbaşkan Onur Göçmez ile birlikte TRT Spor'un haberine göre iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifasını sundu.

Göçmez'in istifası yapılan olağanüstü toplantıda kabul edilmezken Zeybek'in talebi karşılık buldu. Ancak hareketli saatler bu iki isimle de bitmedi.

OKAY KARACAN GÖREVDEN ALINDI

Siyah beyazlı ekipte görevinden ayrılan son isim Okay Karacan oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.