Beşiktaş’ta istifalar sonrası olağanüstü toplantı! İşte kararlar

Siyah beyazlı ekipte görevinden ayrılan son isim Okay Karacan oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Göçmez'in istifası yapılan olağanüstü toplantıda kabul edilmezken Zeybek'in talebi karşılık buldu. Ancak hareketli saatler bu iki isimle de bitmedi.

Fanatik'in haberine göre art arda yaşanan bu gelişmelerle birlikte Samet Aybaba 'nın değersizleştirilmesini kabul etmeyen bazı yöneticilerin de görevlerinden ayrılabileceği belirtildi. Ayrıca kulüpteki olayları ve bazı kararları sonradan öğrendikleri veya süreçlerde söz hakkı verilmemeleri üzerine istifa kararrı alabilecekleri dile getirildi. 3-4 yöneticinin de ayrılması gündeme geldi.

Mete Vardar (A Spor)

"AYNI HEYECANLA DEVAM EDİYORUZ"

Olağanüstü toplantı sonrasında konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar; "Çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Beşiktaş'a katkı sağlamak için yönetim ve arkadaşlarımız elimizden geleni yapıyoruz. Umut ediyoruz ki mayısa kadar kulübü iyi noktaya getirmek istiyoruz. Zaman zaman gelen baskılardan sonra bazı kararlar almamanız gerekiyor. Özellikle Onur Göçmez, Beşiktaş'ın önemli bir değeri. Dün kendisinin böyle bir yaklaşımı oldu. Bu kararın gerçekleşmemesi yönünde uğraş verdik ve kendisi sağ olsun çok önemli bir adım attı. Görevine devam edecek. Işıl Hanım da düşüncelerini ifade etti. Resmi bir durum yok. Umut ediyoruz ki o da görevine devam edecek noktaya gelecektir.

Samet Ağabey, Beşiktaş'ın önemli bir değeridir. Biz de bu konuyla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Umut ediyorum ki alınan bütün kararların faydası olur. Önemli bir süreç yaşıyoruz. 3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı heyecanla devam ettiğimizi tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum.

Belki algı olarak oluştu ama Samet Hoca'nın bize çok katkıları olmuştur. Her iki ismi birlikte değerlendirmemek lazım. Zaman içinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bu, bu şekilde yansımış olabilir ama iki isim aynı noktada değerlendirilmesi doğru olmaz. Bu kararın ne sebeplerle alındığı noktasında sayın başkanımız gerekli açıklamayı yapacaktır.

3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı heyecanla devam ediyoruz. Sayın başkanımız Hasan Arat, sayın ikinci başkanımız Hüseyin Yücel, tüm yönetim, aynı heyecanla ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah camiamız bu birlik ve beraberliği devam ettirir.

Önemli bir maça çıkacağız yarın. Macaristan'a gideceğiz. Ülkemiz ve Beşiktaş için kazanarak dönmek istiyoruz. Beşiktaş için de güzel günlerin başlangıcı olur diye düşünüyorum.

Konuştuğumuz tek konu Beşiktaş'a katkı sağlamak. Biz bunun çabasında olacağız. Hasan başkanımız çok değerlidir. Bununla ilgili kendisi açıklama yapar.

Özel kararlar alacağız. Hepsini KAP'a bildireceğiz. Şimdiden bunu konuşmak doğru olmaz."