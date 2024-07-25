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Fenerbahçeli En Nesyri'den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En Nesyri, imzayı attı. 5 yıl sarı lacivertli formayı giyecek olan yıldız golcü, basının sorularını da yanıtladı. Nesyri, Mauro Icardi ve Immobile ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 16:50 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 16:50
Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

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Fenerbahçe, Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi. İmza töreninde Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Sportif Direktörü Mario Branco da yer aldı.

İşte törende yapılan açıklamalar;

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

MARIO BRANCO: "Acun abiye teşekkür ederim, sanırım Youssef En-Nesyri transferindeki her şeyi söyledi. Önemli olan benim gülmem değil, Fenerbahçe taraftarlarının sonuçlardan mutlu olması. Youssef gibi önemli oyuncularla sonuç almaya yaklaşıyoruz."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"Böyle bir golcüyü bu tarihte getirmek çok önemli. Transferlerin %95'ini tamamladık. Bu çok iyi bir şey. Youssef transferi için yönetime teşekkür ederim. Jose Mourinho'nun ana opsiyonlarından biriydi. Aslında hepimizin ortak hedefiydi. Burada olduğu için çok mutluyum, umarım ondan beklediğimiz katkıyı sağlar."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN YÜKSEK TRANSFERİ"

ACUN ILICALI: "Kulübümüz ve Türk futbolu adına önemli bir gün. Türk futbol tarihinin en yüksek transferi. Onu burada gördüğümüz için çok mutluyuz, çok değerli futbolcu."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"En-Nesyri için bizim basınımızda başka takımlarla temasta olduğu ve kafasının karışık olduğu haberleri çıktı. Biz bu haberleri gülümseyerek okuduk. 4 hafta önce ilk görüşmede Youssef, bize karşı sıcaklığını hissettirdi. Çabuk bir şekilde anlaştık. 40 Milyon €'luk teklif almış oyuncu. Geçen sene Milan 30 Milyon € vermiş. Sevilla ile uzun görüşmeler yaptık."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"Başkanımız kulübün menfaatlerini ön planda tutuyor. 20 Milyon € altında bir rakama Youssef'u kadromuza kattık. Çok mutluyuz. Youssef çok uzun sürdü, kafayı takmıştık. Jose Mourinho'nun bir numarasıydı, getirmek için inat ettik ve mücadele verdik."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"OĞUZ AYDIN'DA FERDİ'NİN GENÇLİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ"

"Transfer dönemi bizim açımızdan muhteşem geçti. Jose Mourinho istediği parçaları aldık. Yıldız dediğimiz zaman Alex, Van Hooijdonk'u Ferdi'ye kastediyorduk ama Oğuz Aydın'da Ferdi'nin gençliğini göreceksiniz. Alex ve Van Hooijdonk'ları da getirmek istiyoruz. Fenerbahçe için her şeyi yapıyoruz."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu Fenerbahçe olmuştur. Kadro değerimiz 250 Milyon € oldu, bunun için mutluyuz."

"Fenerbahçe tarihinde aynı anda bu kadar iyi üç tane 9 numara olduğunu ben hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa söylesin. Oyuncu satarsak eğer, yerine de daha iyisini alırız."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"Taksitli transferlerimize ben de şaşırıyorum. Başkanımız çok sert ve net duruyor. Karşı tarafı ikna etmek bana ve Mario'ya düşüyor. Ancak başkanımız 'Bu şekilde olacak' dedikten sonra o şekilde görüşüyoruz. Ben de seyrediyorum. Karşı tarafa enerjimizle halletmeye çalışıyoruz. Bazen bizim de esnemelerimiz oluyor. Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyoruz diyebilirim. Karşı tarafa negatifle başlıyoruz ve ikna sürecinde avantajlı oluyoruz. Hull City, benim kulübüm biliyorsunuz. Bu konularda ben böyle değilim, başkanımızı takdir ediyorum. Kendi takımım için de öğrenmem gereken şeyler var."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"En çok Fenerbahçe oyuncularına ilgi var. O kadar çok transfer teklifi var ki, istersek tüm takımı satabiliriz. Başka etkenlerden şampiyonluğu etkilenmiş takımın oyuncularını yollamalı mıyız? Ferdi'nin değeri 30 Milyon €'nun üzerinde ve ciddi teklifler var. Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncu satmayacağız. Düşünün Ferdi'ye gelen 30 Milyon €teklif normal ev bizi heyecanlandırmıyor."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"F.BAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

EN-NESYRI: "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Harika ve uzun zamandan beri bildiğim, takip ettiğim takım. Mario Branco'ya ve Ali Koç'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Jose Mourinho'ya da teşekkürler. Menajerime ve aileme de teşekkür ederim. Yanımdalar, buraya gelmemde çok yardımları dokundu."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"Sahada elimden geleni yapacağım, umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"Pek çok takım beni istedi ama Fenerbahçe'ye gelmek önemliydi. Verdiğim karardan rahatım. Gelmeden Ali Koç, Jose Mourinho ve Mario Branco ile konuştum. Süre biraz uzadı ama sonuçta geldim. Her şeyimi sahada vereceğim."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"İki sene önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. İki senedir Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Taraftarların desteği ilgimi çekmişti. Atmosferi sevmiştim. Onları mutlu etmek istiyorum."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

Immobile ve Icardi ile ilgili gelen soruya:

"Rakip takımlardaki forvetlere bakmıyorum, kendime bakıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Kupalar kazanmaya geldim. Şahsi hedeflerim değil, kupalar kazanmak önemli."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"İspanya dışında ilk senem olacak. Ancak oyuncular her gittiği yere alışmalı. İşinize konsantre olmalısınız, sahalar aynı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce bazı oyuncularla konuştum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden, her zaman kazanmak istediğinden bahsettiler. İnşallah her şey güzel olacak."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"Fenerbahçe'de olmaktan mutlu olmasaydım, gelmezdim. Her gün saha içerisinde en iyisini yapacağım."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"Takımda rekabet olacak. Jose Mourinho kararı verecek. Hiçbir zaman hücum bölgesindeki arkadaşlarımla sorun yaşamadım. Umarım çok goller atarız ve takım kazanır."

Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

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