Fenerbahçeli En Nesyri’den Mauro Icardi ve Immobile sözleri!

"İspanya dışında ilk senem olacak. Ancak oyuncular her gittiği yere alışmalı. İşinize konsantre olmalısınız, sahalar aynı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce bazı oyuncularla konuştum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden, her zaman kazanmak istediğinden bahsettiler. İnşallah her şey güzel olacak."