A Milli Takım EURO 2024 ikinci maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Türkiye - Portekiz maçı tarihi!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

A Milli Takım'ın Gürcistan karşısında kazanmasıyla birlikte gözler ikinci maça çevrildi. Ay-yıldızlı temsilcimiz Avrupa Şampiyonası'nda ikinci karşılaşmasını Portekiz karşısında çıkacak. Ay-yıldızlılar, grubun favorisi olan Portekiz'i mağlup ederek üç puan almak istiyor. Gürcistan, Çekya, Türkiye ve Portekiz'in yer aldığı grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? İşte detaylar...

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? A Milli Takım, EURO 2024'te ikinci karşılaşmasına Portekiz karşısında çıkacak. Grubun diğer mücadelesinde ise Çekya ve Gürcistan kozlarını paylaşacak. Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. A Milli Takım gruptaki son mücadelesine Çekya ile oynayacak mücadele 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.