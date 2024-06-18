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EURO 2024'te ilk golünü atan Arda Güler dünya basınında: Genç Türk incisi

Gürcistan'a attığı muhteşem gol atan genç yıldızımız Arda Güler hem tarih yazdı hem de dünya basınında manşetlerde yer aldı. Marca "Türk kutsalı Arda Güler", As, "Usta işi Arda Güler" ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 22:19 Güncelleme 18 Haziran 2024, 22:31
EURO 2024’te ilk golünü atan Arda Güler dünya basınında: Genç Türk incisi 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, Arda Güler'i manşetlerine çıkaran İspanyol basınından övgü aldı.

EURO 2024’te ilk golünü atan Arda Güler dünya basınında: Genç Türk incisi 2

İspanya'nın spor gazeteleri internet sayfalarında Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.

EURO 2024’te ilk golünü atan Arda Güler dünya basınında: Genç Türk incisi 3

Marca "Türk kutsalı Arda Güler", As, "Usta işi Arda Güler", El Pais "Türkiye Gürcistan'ı Arda Güler'in mükemmel golüyle 3-1 yeniyor", El Mundo "Güler'in ustalığı Türkiye'ye zorlu Gürcistan'a karşı zafer kazandırdı" ve Mundo Deportivo "Aman Allahım Arda Güler ne biçim bir gol icat etti" ifadelerini başlığına çıkardı.

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