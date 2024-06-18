EURO 2024'te ilk golünü atan Arda Güler dünya basınında: Genç Türk incisi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, Arda Güler'i manşetlerine çıkaran İspanyol basınından övgü aldı.
İspanya'nın spor gazeteleri internet sayfalarında Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.
Marca "Türk kutsalı Arda Güler", As, "Usta işi Arda Güler", El Pais "Türkiye Gürcistan'ı Arda Güler'in mükemmel golüyle 3-1 yeniyor", El Mundo "Güler'in ustalığı Türkiye'ye zorlu Gürcistan'a karşı zafer kazandırdı" ve Mundo Deportivo "Aman Allahım Arda Güler ne biçim bir gol icat etti" ifadelerini başlığına çıkardı.