Milli basketbolcu Alperen Şengün, ESPN'e açıklamalarda bulundu: "Hiç kaybeden biri olmadım"

NBA takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün , ESPN'e açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki oyuncu, "Büyürken hep kazanan bir oyuncuydum. Hiçbir zaman kaybeden biri olmadım. Sadece kazanmak istiyorum. Kazanmak için her şeyi yapabilirim" ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİ YAPMALISINIZ

Milli pivot, "Kazanmak sadece sıkı oynamak ve sahada elinden gelenin en iyisini yaparsan mümkün oluyor. Kariyerim boyunca hiç savunma oyuncusu olmadım. Her zaman sayı atıyordum ama All-Star olmak ve komple başarıları istiyorsanız, her şeyi yapabiliyor olmalısınız" şeklinde konuştu.