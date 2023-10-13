A Milli Takım’ın İtalyan patronu galibiyete sevinçliydi! Başkan Erdoğan, maç sonunda hem Montella’yı hem de futbolcuları kutladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ilk maçında muhteşem bir zafer elde etti. İtalyan çalıştırıcı, "Oyuncularımı kutluyorum. Sahada hem taktiksel anlamda hem de mücadele bakımından kusursuz oynadılar. Maçtan önce de Barış'ın hızını kullanacağımızı söylemiştim, onların iki stoperi yetişemeyecek demiştim.

Neyse ki öyle bir pozisyona denk geldi ve golü attı. Aslında çok zor bir maça çıktık. Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde evinde kaybetmemişti. Hırvatistan topraklarında ilk defa onları yeniyoruz.

Sonuna kadar mücadele veren bir takımımız vardı. Bu ruhu saha dışında da gösterdiler. Milli Takım ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim günden beri bize destek verdiler.

Herkes bir oldu ve sonrasında bunu başarabildik" dedi. Kutlamaları Konya'da oynanacak Letonya maçı sonrasına bıraktıklarını ifade eden Montella, "Mutluyuz, kutlayacağız bunu. Ama pazar günü bir maçımız daha var. Bütün kutlamaları o maçtan sonraya saklamamız lazım. Maçı 2005'li ve 2000'li oyuncularla bitirdik. Bu geleceğimiz için de önemli" diye konuştu.