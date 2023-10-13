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A Milli Takım'ın İtalyan patronu galibiyete sevinçliydi! Başkan Erdoğan, maç sonunda hem Montella'yı hem de futbolcuları kutladı

Montella, “Sahada bütün ülkenin ruhunu taşıyan bir futbolcu topluluğu vardı. Harika bir zafer” dedi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maç sonunda hem Montella'yı hem de futbolcuları kutladı. Başkan Erdoğan, herkesi tebrik ettiğini ifade etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ekim 2023 Güncelleme 13 Ekim 2023, 06:58
A Milli Takım’ın İtalyan patronu galibiyete sevinçliydi! Başkan Erdoğan, maç sonunda hem Montella’yı hem de futbolcuları kutladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ilk maçında muhteşem bir zafer elde etti. İtalyan çalıştırıcı, "Oyuncularımı kutluyorum. Sahada hem taktiksel anlamda hem de mücadele bakımından kusursuz oynadılar. Maçtan önce de Barış'ın hızını kullanacağımızı söylemiştim, onların iki stoperi yetişemeyecek demiştim.

Neyse ki öyle bir pozisyona denk geldi ve golü attı. Aslında çok zor bir maça çıktık. Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde evinde kaybetmemişti. Hırvatistan topraklarında ilk defa onları yeniyoruz.

Sonuna kadar mücadele veren bir takımımız vardı. Bu ruhu saha dışında da gösterdiler. Milli Takım ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim günden beri bize destek verdiler.

Herkes bir oldu ve sonrasında bunu başarabildik" dedi. Kutlamaları Konya'da oynanacak Letonya maçı sonrasına bıraktıklarını ifade eden Montella, "Mutluyuz, kutlayacağız bunu. Ama pazar günü bir maçımız daha var. Bütün kutlamaları o maçtan sonraya saklamamız lazım. Maçı 2005'li ve 2000'li oyuncularla bitirdik. Bu geleceğimiz için de önemli" diye konuştu.



SKANDAL KARAR VAR'DAN DÖNDÜ
Milli takım kaptanı Hakan, "Çok mutluyuz. Harika bir zafer kazandık" dedi.

ERDOĞAN KUTLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maç sonunda hem Montella'yı hem de futbolcuları kutladı. Başkan Erdoğan, herkesi tebrik ettiğini ifade etti. Kritik maçın 89. dakikasında İngiliz hakem Anthony Taylor, skandal bir kararla aleyhimize penaltı çaldı.

Hırvatlar'ın kornerinde Samet'in kafa vuruşu Hakan'ın omzuna çarptı; hakem penaltı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem sonra hatadan döndü.

Montella Hiddink'ten (Ağustos 2010'da vs Romanya) bu yana milli takımda ilk maçı kazanan ilk yabancı isim oldu.

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