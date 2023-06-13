Fenerbahçe'de Rumen hoca listenin ilk sırasında! Başkan Koç, Lucescu ile görüşecek

Jorge Jesus döneminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları resmen başladı. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezonların aksine çok hızlı aksiyon alıp kısa sürede yeni hocayı kamuoyuna duyurmayı hedefliyor.
DİNAMİKLERİ ÇOK İYİ BİLMELİ
Mutlaka Süper Ligi ve Türk futbolunun dinamikerini çok iyi bilen bir isimle yola çıkmak isteyen yönetimin listesinde 3 isim bulunuyor. Şu anda Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu listenin ilk sırasında. Başkan Ali Koç'un 77 yaşındaki Rumen hoca ile bu hafta içinde bir görüşme yapması bekleniyor.
Lucescu'nun teklifi kabul etmesi halinde yardımcı antrenörlük için de İsmail Kartal'la masaya oturulacağı öğrenildi.