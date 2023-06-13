Fenerbahçe'de Rumen hoca listenin ilk sırasında! Başkan Koç, Lucescu ile görüşecek

YÖNETİCİLER AVCI'YA DAHA SICAK

Sosyal medyada taraftarların büyük bir kısmı Sergen Yalçın'la ilgili olumlu düşünceler paylaşırken, yönetimde birçok ismin Abdullah Avcı'ya daha sıcak baktığı da ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin en geç 10 gün içinde yeni teknik direktörünü belirlemesi ve kamuoyuna duyurması bekleniyor.