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    Fenerbahçe'de Rumen hoca listenin ilk sırasında! Başkan Koç, Lucescu ile görüşecek

    Tecrübeli teknik adamın Sarı-Lacivertliler’e ‘evet’ demesi halinde İsmail Kartal’a da yardımcı antrenörlük teklifi yapılacak. Ancak olumsuz yanıt gelirse Ali Koç’un Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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    Luce ve Kartal formülü

    Jorge Jesus döneminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları resmen başladı. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezonların aksine çok hızlı aksiyon alıp kısa sürede yeni hocayı kamuoyuna duyurmayı hedefliyor.

    DİNAMİKLERİ ÇOK İYİ BİLMELİ
    Mutlaka Süper Ligi ve Türk futbolunun dinamikerini çok iyi bilen bir isimle yola çıkmak isteyen yönetimin listesinde 3 isim bulunuyor. Şu anda Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu listenin ilk sırasında. Başkan Ali Koç'un 77 yaşındaki Rumen hoca ile bu hafta içinde bir görüşme yapması bekleniyor.

    Lucescu'nun teklifi kabul etmesi halinde yardımcı antrenörlük için de İsmail Kartal'la masaya oturulacağı öğrenildi.

        Yönetimin Luce'yi bir üst akıl gibi kullanmayı, Kartal'ı da pozisyonuna göre çok daha geniş yetkilerle donatmayı düşündüğü belirlendi.

        Eğer Lucescu'dan olumlu yanıt gelmezse o zaman listedeki diğer isimlerle görüşmeler olacak. Başkan Ali Koç'un Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'yı da yeni sezon için düşündüğü gelen bilgiler arasında.

        YÖNETİCİLER AVCI'YA DAHA SICAK
        Sosyal medyada taraftarların büyük bir kısmı Sergen Yalçın'la ilgili olumlu düşünceler paylaşırken, yönetimde birçok ismin Abdullah Avcı'ya daha sıcak baktığı da ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin en geç 10 gün içinde yeni teknik direktörünü belirlemesi ve kamuoyuna duyurması bekleniyor.



            MONTELLA F.BAHÇE'YE ÖNERİLDİ!
            A Spor'da açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Montella ile devam etmiyoruz. Yollar ayrıldı. Her iki tarafa hayırlı olsun" diye konuştu. Başkan Sancak, Vincenzo Montella'nın Fenerbahçe'ye önerildiğini de dile getirdi.

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            Akyapı Ticarethane
            Haberler Spor Fenerbahçe'de Rumen hoca listenin ilk sırasında! Başkan Koç, Lucescu ile görüşecek
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