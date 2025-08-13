Rezan Epözdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Rüşvet ağından para trafiğine tek cevap: Hatırlamıyorum

Şu an gözaltında olduğum terör dosyasındaki iddialara ilişkin daha önce bir ihbar araştırması yapıldı. Akabinde bu dosya hakkında SYOK verildi. Zihni Çakır, aynı dilekçeyi "kopyala-yapıştır" yaparak tekrar ihbarda bulunmuştur. Bu dosyadaki ihbar ile terör dosyasındaki ihbar arasında sadece 2 gün vardır. Bu durum da kumpas olduğunu ortaya koymaktadır. Rezan Epözdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

Ayrıca Zihni Çakır isimli şahıs ile aramızda 3 adet tazminat, 1 adet ceza davası bulunmaktadır. Bu sebeple aramızda hukuken husumet bulunmaktadır. Kendisi, talimat aldığı kişilerin emri ile bana kumpas kurmaktadır.

Kürşat Yılmaz isimli şahıs ile bir irtibat kurduğumu hatırlamıyorum. Olayın üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamamam da olağandır. Atalay ile ilgili yukarıda zaten dolandırıcı olduğunu beyan etmiştim. Atalay'ın bu yöndeki beyanlarını da kabul etmiyorum.

Kürşat Yılmaz isimli şahsın dijital materyallerinde Rezan Epözdemir ile olan WhatsApp mesaj kayıtları olduğu, ayrıca Rezan Epözdemir tarafından Kürşat Yılmaz'a bir adet imzalı forma hediye edildiği, yine Atalay Demirbaş ve ihbar eden Zihni Çakır isimli şahısların, Cengiz Çallı'nın rüşvet eylemlerinde Kürşat Yılmaz'ı da Rezan Epözdemir ile irtibat kurmak için kullandığına dair iddiaları çelişki sebebiyle soruldu:

Soru-3: Zekeriye Yurtçak, Ahmet Mesut Yurtçak, Kürsat Yılmaz ve Nurbari Erşahin isimli şahısları tanıyıp tanımadığı, hangi yıllardan itibaren ne sıklıkla görüştükleri hususu soruldu: Zekeriya Yurtçak, Ahmet Mesut Yurtçak, Nurbari Erşahin isimli şahısları tanımam. Hayatım boyunca hiç görmedim. Aramızda ne yüz yüze ne de GSM veya sair yollarla bir iletişim olmamıştır.

Cengiz Çallı ile Atalay Demirbaş arasında geçen, kamuoyunda "makaron dosyası" olarak bilinen, Cengiz ÇALLI'nın soruşturma savcısı olduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2021/2561 soruşturma sayılı dosyasında tutuklu bulunan (Zekeriya Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak) isimli şahısların tahliyesi ve akabinde ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması karşılığında rüşvet alındığının, kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde sabit olduğu, 07.07.2021 tarihli rüşvet alındığına ilişkin WhatsApp yazışmalarında ilk etapta alınan 75.000 dolar rüşvetin şüpheli Rezan isimli bir şahsa teslim edileceğine dair görüşme kayıtlarının bulunduğu anlaşılmış olup, WhatsApp kayıtları okunarak soruldu:

Sunmuş olduğum evraklardan da anlaşılacağı üzere, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2021/2561 soruşturma sayılı dosyasında Yurtçaklar ile birlikte diğer şüpheliler 15.06.2021 yılında tahliye olmuşlardır. Atalay ise beyanında bu dosya kapsamında 150.000 dolar rüşvet karşılığında anlaşıldığını, bu paranın 75.000 dolarının tahliyeden önce, 75.000 dolarının ise tahliyeden sonra verileceğini iddia etmiştir.

Göstermiş olduğunuz WhatsApp kaydındaki mesajlaşma ise 07.07.2021 tarihindedir. Atalay'ın beyanına göre –kesinlikle kabul etmemekle birlikte– benim bu parayı en geç 14.06.2021 tarihinde almam gerekiyordu. Dolayısıyla rüşvet iddiasıyla WhatsApp kayıtlarının tarihi uyuşmamaktadır.

Cengiz Çallı'ya şu an tarihini hatırlamadığım dönemlerde 1-2 kez borç para vermiştim. Hatırladığım kadarıyla birini Sultangazi Halkbank Şubesinde vermiştim. Borç para verdiğime şube müdürü Hüseyin Mercan ve o esnada şubede müşteri olarak bulunan Veysi Karaman isimli şahıslar şahittir. Dinlenmelerini talep ediyorum.

Bunun dışında da benden bir kez ev alacağım diye para istediğini hatırlıyorum. 2021 yılı Haziran ayından itibaren bir spor kulübünün yönetimine seçilmem sebebiyle işlerim çok yoğunlaştı. Bu tarihten itibaren Cengiz Çallı ile iletişimim eski sıklıkta olmamaya başladı. Bu tarihten itibaren Cengiz Çallı'dan, miktarını ve borç verdiğim tarihi şu an hatırlayamadığım parayı yüz yüze ya da telefon vasıtasıyla istemeye başladım. Hatırladığım kadarıyla bir kısmını ödemişti. Ancak ne kadar ödeme yaptığını da hatırlamıyorum.

Ayrıca Cengiz Çallı bu dosyadan rüşvet almış ise mantıken paranın kendisine teslim edilmesi gerekirdi. Şayet –kabul etmemekle birlikte– ben aracı olsaydım, paranın bana getirilip benim üzerimden Cengiz'e ulaştırılması gerekirdi. Ancak dosya kapsamındaki iddia, parayı Cengiz'in alıp bana getirdiği yönündedir. Bu bile, bunun bir alacak borç ilişkisi olduğunu ortaya koymak için yeterlidir.

Bahsetmiş olduğunuz 07.07.2021 tarihli yazışmada ismimin neden geçtiğini bilmiyorum. Bu yazışmada geçen Rezan isimli şahsın ben olup olmadığımı da bilmiyorum. Velev ki yazışmada geçen ben isem, az önce bahsettiğim gibi Cengiz'e borcunu ödemesi hususunda yapmış olduğum baskı sebebiyle yazışmada ismim geçmiş olabilir. Ancak dediğim gibi, aralarındaki para alışverişine ilişkin bir bilgim yoktur. Bunun ne parası olduğunu bilmiyorum.



Rezan Epözdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

Ancak Atalay, ekte sunmuş olduğum belgelerden de anlaşılacağı üzere, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/154 esas sayılı dosyasında bu husus kendisine sorulduğunda:

"Cengiz ÇALLI'ya daha önceden de daire satışı yapmıştım. Satışa ilişkin belgeleri de daha önce dosyaya sunmuştum. Aramızdaki mesajlaşmalarda geçen rakamlar bu satış nedeniyle ilgili tutarlara ilişkindir."

şeklinde beyanda bulunmuştur.

Ayrıca yine bu kayıtlar ile ilgili Sulh Ceza sorgusunda da, Yargıtay'daki dosyasında da benzer beyanlarda bulunmuştur. Ancak bu dosyada menfaat temin etmek için beyan değiştirerek bu paranın rüşvet suçuna ilişkin olduğunu, benim de buna dahil olduğumu beyan ederek şahsıma kumpas kurmuştur.

Bahsettiğim tüm evrakları dosyaya sunuyorum. Ayrıca Atalay, Cengiz hakkında da bahsetmiş olduğum sorgu ve ifadelerinde Cengiz'in çok namuslu bir adam olduğunu, Cengiz'den habersiz ismini kullandığını, Cengiz'e hiç rüşvet vermediğini beyan etmiştir.

Ayrıca bu iddia, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülmekte olan davanın konusu olmamıştır. Bu Ceza Dairesi'nde görülmekte olan davanın konusu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2021/2561 soruşturma sayılı dosyasında şüpheli olan YURTÇAK soy isimli şahısların önce tahliye edilmesi, bir süre sonra tekrar gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin suçüstü konusuna ilişkin yargılamadır.

Atalay Demirbaş'ın WhatsApp kayıtları ile ilgili olarak:

"Bu görüşmede Rezan olarak geçen kişi Rezan Epözdemir'dir. Nurbari Erşahin ile Zekeriya Yurtçak isimli şahıs makaron dosyasında birlikte şüpheliydiler. Operasyon dosyası, o dönem Bakırköy Adliyesinde savcı olarak görev yapan Cengiz ÇALLI'daydı. Dosyada yapılan ilk operasyonda Nurbari tutuklanmadı. Zekeriya ise tutuklanmıştı. Nurbari ERŞAHİN bana, 'Senin Cengiz Çallı ve Rezan'la aran iyidir, görüş, dosyada bize yardımcı olsunlar' dedi. Bunun üzerine ben hem Rezan ile hem de Cengiz ÇALLI ile görüştüm. Cengiz ve Rezan bana 150.000 dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söylediler. Durumu Nurbari ERŞAHİN'e ilettim. 150.000 dolar rüşvet, Zekeriya'nın tahliyesi karşılığında, gayri resmi ortağı olan Nurbari ERŞAHİN tarafından bana getirildi. Bu paranın 75.000 dolarlık kısmı ise dosya kapsamında bulunan Rezan EPÖZDEMİR'in isminin geçtiği WhatsApp kayıtlarının olduğu gün olan 07.07.2021 tarihinde ya da bir gün sonrasında Cengiz ÇALLI tarafından benim ikametimden alındı. Cengiz parayı alırken, parayı Rezan'a vermek üzere ofisine götüreceğini söyledi. Ancak ayrıldıktan sonra Rezan ile buluşup dışarıda da vermiş olabilir. Nerede buluştuklarını bilmiyorum." şeklindeki beyanları okunarak soruldu:

Sunmuş olduğum evraklardan da anlaşılacağı üzere, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2021/2561 soruşturma sayılı dosyasında Yurtçaklar ile birlikte diğer şüpheliler 15.06.2021 yılında tahliye olmuşlardır. Atalay ise beyanında bu dosya kapsamında 150.000 dolar rüşvet karşılığında anlaşıldığını, bu paranın 75.000 dolarını tahliyeden önce, 75.000 dolarının ise tahliyeden sonra verileceğini iddia etmiştir.

Göstermiş olduğunuz WhatsApp kaydındaki mesajlaşma ise 07.07.2021 tarihindedir. Atalay'ın beyanına göre –kesinlikle kabul etmemekle birlikte– benim bu parayı en geç 14.06.2021 tarihinde almam gerekiyordu. Göstermiş olduğunuz WhatsApp mesaj kayıtlarının olduğu 07.07.2021 tarihinde bu şahıslar zaten tutuksuz yargılanmaktadır.

Bu şahıslar, tekrardan aynı dosya kapsamında, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin de yargılama konusu olan suçüstü halinin yapıldığı 29.09.2021 tarihinde gözaltına alınmışlardır. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır.

Ben, 07.07.2021 tarihinde veya bu tarihe yakın tarihlerde Cengiz ÇALLI ile buluşup buluşmadığımı; şayet buluşmuş isem, Cengiz ÇALLI'nın bana, kendisine daha önce vermiş olduğum borca ilişkin bir ödeme yapıp yapmadığını hatırlamıyorum. Zaten aradan yaklaşık 5 sene geçmiştir. Hatırlamam, hayatın olağan akışına da aykırıdır.

Rezan Epözdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı (Takvim.com.tr)



Soru- 6: Atalay Demirbaş'ın iddialarının doğruluğunun tespiti amacıyla Rezan Epözdemir isimli şahıs ile Cengiz Çallı isimli şahsın HTS/BAZ kayıtları temin edilerek yapılan çalışmada, 08.07.2021 tarihinde Cengiz Çallı'nın Atalay Demirbaş'ın iddia ettiği gibi Atalay'ın ikametine gittiği, akabinde aynı gece Rezan Epözdemir ile ortak BAZ verdiğine dair tespit okunarak soruldu:

Az önce de dediğim gibi, ben 07.07.2021 tarihinde ya da bu tarihe yakın tarihlerde Cengiz ÇALLI ile görüşüp görüşmediğimi hatırlamıyorum. Şayet görüştüysem de kendisine vermiş olduğum borçtan dolayı bana bir ödeme yapıp yapmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden zaman geçtiği için hatırlamam da hayatın olağan akışına aykırıdır. Zaten şahıslar bu tarihten önce tahliye olduğu için ve ikinci tutuklama da aynı yılın Eylül ayında olduğu için, bu WhatsApp kaydının rüşvete ilişkin olmadığı açıktır.

Soru- 7: Şüpheli Rezan Epözdemir'in Levent Mah. Lale Sok. Beşiktaş / İstanbul sayılı adresinde bulunan ofisinde yapılan arama işleminde biri 01.04.2021 düzenleme tarihli 1.560.000 TL bono, diğeri ise 09.07.2021 düzenleme tarihli 930.000 TL bedelli, borçlusu Cengiz Çallı, alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 adet bono ele geçirilmiştir.

Cengiz Çallı ile şüpheli Rezan Epözdemir'in BAZ kayıtlarına göre 08.07.2021 tarihinde gece saatlerinde ortak BAZ verdikleri hususu göz önüne alındığında, bahse konu 09.07.2021 düzenleme tarihli bononun bu görüşmede düzenlendiğine ve rüşvet alınan paranın Cengiz Çallı'da kalması karşılığında Rezan Epözdemir'e bu bonoyu verdiğine dair kanaat oluşmuş olup, bu hususta beyanları soruldu:

İfademin başında da soruşturmanın, 2802 sayılı Kanun'un 86. maddesi uyarınca HSK müfettişleri tarafından yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna ilişkin Yargıtay Genel Ceza Kurulunun ve Anayasa Mahkemesinin emsal kararlarını sunmuştum.

Bu sebeple dosya HSK'ya gönderilmeli ve kıymetli evrak olanlar tarafımıza iade edilmelidir. Özel hayata ilişkin dosya kapsamına giren evraklar ise imha edilmelidir.

Soruşturma yetkisi olmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının delil toplama yetkisi de bu sebeple yoktur. Bu sebeple İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma işlemleri kapsamında elde edilen delillerin tamamı, "Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir" ilkesi gereği hukuka aykırıdır. Delil olarak kullanılamaz.

Dolayısıyla hukuksuz delil niteliğindeki bu bonolar soruşturmaya konu olmamalıdır. Hukuka aykırı arama ile elde edilen bonolara ilişkin sorulara cevap vermek istemiyorum. Hükme esas alınamazlar.

Bu belgeler, alacak iddiamı tevsik eder mahiyettedir. Bu konuda HSK nezdinde hukuki başvurularda bulunacağımı da beyan etmek isterim.

Rezan Epözdemir'in 4 numaralı soru cevabında 2021 yılı Haziran ayından itibaren Cengiz Çallı'ya borç olarak vermiş olduğu paranın ödenmesi için baskı yaptığını beyan ettiği, ancak Rezan Epözdemir'in ofisinde yapılan aramada ele geçirilen 09.07.2021 tarihli bononun Haziran ayından sonra düzenlenmiş olduğu hususu, çelişkinin giderilmesi maksadıyla soruldu:

7 numaralı sorudaki cevabımı aynen tekrar ederim. Hukuka aykırı bir delil ile ilgili beyanda bulunmak istemiyorum. Rüşvete aracılık suçunda aracı, parayı kamu görevlisine götürür. Bu dosyada olduğu gibi rüşvet alan kamu görevlisinin, aracıya para götürmesi mantığa aykırıdır. O dönem olayın olduğu iddia edilen tarihlerde ben, Atalay'ın da hatırladığım kadarıyla vekiliyim. Olaya bu açıdan da bakıldığında olayın ne kadar saçma olduğu ortaya çıkacaktır.

Soru- 8: Ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2.490.000 TL olduğu, bonoların düzenlendiği tarihte hâkim-savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin TL olduğu, kaba bir hesapla Cengiz Çallı'nın aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği, hayatın olağan akışına aykırı olan bu hususa ilişkin savunması soruldu:

Bir önceki soruya cevaben de dediğim gibi, hukuksuz bir delil ile ilgili soruya cevap vermek istemiyorum. Ancak parantez içinde belirtmem gerekirse; Cengiz, tarihlerini hatırlamamakla birlikte DAP Yapı'dan kendi adına bir daire, Sultangazi'den yine kendisine –ancak hatırladığım kadarıyla yegeni adına– ADL isimli alışveriş merkezi içerisinde bir dükkân ve son olarak Avcılar'dan bir daire almıştı. DAP Yapı'dan almış olduğu daireyi daha sonra sattı. Borcunun bir kısmını bana ödedi. Sultangazi'deki dükkânın da önce yarısını aldı, daha sonra diğer yarısını almak için, yukarıdaki beyanlarımda bahsetmiş olduğum üzere, Halkbankası Sultangazi Şubesinde benden borç para aldı.

Soru- 9: Cengiz Çallı'nın odasına sık sık ziyarette bulunduğu BAZ kayıtları ve kendisinin beyanı ile sabit olan Atalay Demirbaş'ın ve olay tarihinde Cengiz Çallı'nın kâtipliğini yapan Kürşat Yılmaz'ın beyanlarında, şüpheli Rezan Epözdemir'in, Cengiz Çallı'nın UYAP üzerindeki savcılık rolü üzerinden vekâletle takip ettiği ya da vekâlet sunmayı düşündüğü dosyalarda tarafların kişisel veri niteliğindeki adres, kimlik numarası, telefon numarası gibi bilgileri sorguladığına dair beyanları okunarak soruldu:

Kesinlikle Kürşat Yılmaz ve dolandırıcı Atalay'ın beyanlarını kabul etmiyorum. Benim, Cengiz Çallı'nın savcılık rolü üzerinden herhangi bir kişisel veri niteliğindeki bilgiyi sorgulamam söz konusu olamaz. Bunlar aynı elden çıkan, menfaat karşılığı verilen, gizli bir elce organize edilen kumpas amacıyla yönlendirilmiş beyanlardır. Hangi şahıs hakkında sorgulama yaptığıma dair net bir beyanda bulunulmamıştır. Bir avukat, zaten vekâlet sunmadan da istediği dosyayı inceleyebilir. Bunlar soyut beyanlardır.

Soru- 10: Rezan Epözdemir'in, Cengiz Çallı ile birlikte birden fazla kez tatile gittiğine, tespitlere göre tatil ücretlerinin tamamının Rezan Epözdemir tarafından ödendiğine, yine Rezan Epözdemir ile Cengiz Çallı'nın sık sık lüks restoranlara gittiklerine, bu yemek ücretlerinin de tamamının Rezan Epözdemir tarafından ödendiğine dair tutarlı beyanlar bulunduğu, arama neticesinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede de tatil ücretlerinin şüpheli Rezan Epözdemir'e fatura edildiğine dair maillere ulaşıldığı hususu soruldu:

Cengiz ile bir tatile gidip gitmediğimi hatırlamamakla birlikte, dijital materyallerde çıkan Cengiz Çallı'nın tatil ücretlerinin bana fatura edildiğine dair belgeleri görmedim ve bu deliller, yetki sebebiyle hukuksuz delildir. Bu nedenle bu soru hakkında söyleyeceğim başka bir şey yoktur.

Soru- 11: Ayrıca, Cengiz Çallı adına verilen koruma kararı kapsamında iki araçlık şerh hakkının birinin şüpheli Rezan tarafından kullanıldığı iddiasına ilişkin yapılan araştırmada, şüpheli Rezan Epözdemir adına kayıtlı 34 EP 1313 plaka sayılı aracın 12.06.2019 - 05.10.2021 tarihleri arasında Cengiz Çallı'ya verilen koruma kararı kapsamında şerh edildiğine dair tespit soruldu:

Üzerinden zaman geçtiği için tam olarak hatırlamamakla birlikte ya Cengiz'in eşinin kullanımı için ya da Cengiz'in aracında bir problem olduğu için, ivazlı tahsis şeklinde kendisine vermiştim. Bu zaman diliminde, önemli bir kısmında aracı kendisi kullanmıştır.

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021'de 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Epözdemir, İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.