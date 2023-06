Galatasaray Fenerbahçe'yi 3 golle devirdi!

Süper Lig'de 37. hafta sona erdi. Şampiyon Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı kırmızılılar baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonluğunu perçinledi.

Aslan'a galibiyeti getiren golleri Zaniolo (2) ve Icardi kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Süper Lig 2.'liğini de tehlikeye atmış oldu.

Beşiktaş gelecek hafta kazanması halinde Fenerbahçe'nin önünde ligi bitirecek.

32 YIL SONRA İLK

Cimbom, 1990-91 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenmiş sahasında ise 4-1'lik skorla galip gelen taraf olmuştu. Sarı- Kırmızılılar, o günden bu yana Fenerbahçe'yi aynı sezonda hem içeride hem de deplasmanda yenemiyordu.

Galatasaray, Kadıköy'ün ardından iç sahada da derbiyi kazandı ve 32 yıllık seriye son verdi.

BURUK'TAN ROTASYON!



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 36'ncı haftasında 4-1 kazanarak şampiyonluğu ilan ettikleri MKE Ankaragücü maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Buruk; Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'in yerine Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Zaniolo'yı 11'de görevlendirdi.



Kaleyi Muslera'ya emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'tan oluşturdu. Orta alanda Torreira'nın yanında Berkan Kutlu'yu sahaya süren Okan Buruk, hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, ortasında Zaniolo, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi. Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Mauro Icardi oldu.



IŞIL ALBEN'E PLAKET



Sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maç öncesinde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kaptanı Işıl Alben'e plaket verildi. Sarı-kırmızı ekibin önemli isimlerinden Işıl Alben, geçtiğimiz günlerde aktif sporculuk hayatını bıraktığını açıklamıştı. Galatasaray ile EuroLaague, EuroCup ve lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli basketbolcuya Fenerbahçe derbisi öncesinde plaketini Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil tarafından takdim edildi. Galatasaray Kadın Basketbol A Takım Genel Menajeri Müge Erdem de sarı-kırmızılı ekibin efsanevi basketbolcusuna çiçek verdi. Öte yandan eSüper Lig'in ilk şampiyonu olma başarısı gösteren Galatasaray'da takım kaptanı ve teknik direktörüne de plaket verildi.



STAT KAPALI GİŞE



Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Satışa çıkan biletleri kısa süre içerisinde tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlarını sahaya çıkarken alkışlarla karşılayıp, 'Şampiyon, Şampiyon' tezahüratlarında bulundu.



FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe, 2022-23 sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın konuğu oldu. Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan sarı-lacivertliler, 77 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi maça Antalyaspor maçının 11'ine göre tek değişiklikle çıktı. Tecrübeli teknik adam, İrfan Can Kahveci'nin yerine Diego Rossi'ye görev verdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına şu 11'le çıktı:



"İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Batshuayi, Valencia."



SARI-LACİVERTLİLERDE 7 EKSİK



Fenerbahçe, Galatasaray derbisine 7 oyuncusunda yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Lincoln Henrique ile sakatlığı sona ermesine karşın antrenman eksikliği bulunan kaleci Altay Bayındır zorlu karşılaşmada görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Miguel Crespo ve Serdar Dursun ise teknik heyet tercihi ile kadroda yer almadı.



ALİ KOÇ STATTA TAKİP ETTİ



Fenerbahe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini statta takip etti. Başkan Ali Koç, Nef Stadyumu'na gelerek takımı yalnız bırakmadı.



İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK KEZ



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ilk kez bir derbi maçta ilk 11'de yer alarak kaleyi korudu. Sarı-lacivertli ekipte kaptan Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi korumaya başlayan İrfan Can Eğribayat ilk kez bir derbi maçta görev yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinde kaledeki yerini aldı.



SİYAH PAZUBENT İLE SAHA ÇIKTILAR



Fenerbahçe, Galatasaray maçına Yüksel Gündüz'ün vefatı sebebiyle siyah pazubent ile çıktı. Fenerbahçe ve A Milli Takımın eski futbolcularından Yüksel Gündüz, 85 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, Nef Stadyumu'nda oynanan derbi maçta sahada Gündüz'ün vefatı sebebiyle siyah pazubent ile yer aldı.