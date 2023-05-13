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    • Spor
    • 13.05.2023 16:27
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    • 13.05.2023 16:27
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    Trabzonspor'da transfer listesi hazır!

    Gelecek sezona güçlü bir takım kurmak isteyen Trabzonspor’da başkan Ertuğrul Doğan transfer çalışmalarına başladı. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb’in 28 yaşındaki forveti Bruno Petkovic bordo mavili takımın hücum transferindeki ilk adayı. Transfer dönemlerinde adı Trabzonspor ile anılan Ukraynalı forvet Artem Dovbyk’in gündemde olmadığı ve Trabzonspor'un transfer teklifinde bulunmayacağı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor’da transfer listesi hazır!
    Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda transfer startını veren bordo mavili takımda hem ayrılacak oyuncular planlanırken, gelecek oyuncular için de görüşmeler başladı.

    KAMPTAN ÖNCE TRANSFERLER BİTECEK

    Başkan Ertuğrul Doğan, Bjelica'nın raporu doğrultusunda hafta başı görüşmelere başladı. Planlama doğrultusunda sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 santrfor olmak üzere 8 transfer yapılması planlanırken, transferlerin büyük bir bölümünün kamp dönemine kadar yetiştirilmesi planlanıyor.

    FORVET İÇİN İLK ADAY PETKOVIC

    Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki forveti Bruno Petkovic bordo mavili takımın hücum transferindeki ilk adayı. Takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi olan Hırvat futbolcu için başkan Doğan ilk girişimini yaptı ve beklemeye geçti.

    ORSIC VE DOVBYK GÜNDEMDE DEĞİL

    Transfer dönemlerinde adı Trabzonspor ile anılan Ukraynalı forvet Artem Dovbyk'in gündemde olmadığı ve Trabzonspor'un transfer teklifinde bulunmayacağı öğrenildi. Öte yandan İngiltere Premier Lig ekibi Southampton forması giyen kanat oyuncu Mislav Orsic'in de menajerler tarafından bordo mavili kulübe önerildiği ancak bordo mavili kulübün yüksek maliyeti nedeniyle oyuncu için girişimde bulunamayacağı gelen bilgiler arasında.

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