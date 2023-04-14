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    Galatasaray için Cerin iddiası

    Galatasaray’ın Panathinaikos forması giyen Sloven orta saha için girişimde bulunduğu iddia edildi.

    Komşu’dan Cerin iddiası
    SÜPER Lig lideri Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı- Kırmızılılar scout raporları ve menajerlerin önerilerini değerlendirirken Yunanistan'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Yunan medyasına göre G.Saray, Panathinaikos'un orta saha oyuncusu Adam Cerin'in durumunu araştırıyor. Yunan ekibi, Sloven oyuncunun kulüpten ayrılması için 5 milyon euro talep ediyor, İtalyan kulüpleri de oyuncuyla ilgileniyorlar. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
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    Emlak Konut
    Haberler Spor Galatasaray için Cerin iddiası
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