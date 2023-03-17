Sivas’tan Avrupa’ya veda

Sivasspor UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda evinde İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaştı. İlk maçı İtalya'da 1-0 kaybeden temsilcimiz Sivasspor, 10 kişi kaldığı maçta rakibine 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
ERDOĞAN İLE UMUTLANDIK
Temsilcimiz Sivasspor, maçın 35. dakikasında golü buldu. Cofie'nin pasıyla sol çaprazdan hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına girmeden şutunda top uzak köşede filelerle buluştu: 1-0. Ancak; temsilcimizin gol sevinci uzun sürmedi. Bonaventura ile duvar pası yaparak defansın arkasına sarkan Gonzalez'in vuruşunda kaleciden seken topu Arthur Cabral Sivasspor filelerine gönderdi: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise Fiorentina istediğini aldı. İtalyan ekibi 62'da Milenkovic ile 2-1 yakaladı. 78'de Goutas kendi kalesine attı: 3-1. Perdeyi kapatan golü ise 89'da Castrovilli kaydetti ve Sivasspor maçı 4-1 kaybetti. Ayrıca temsilcimizde Hakan Arslan 81'de kırmızı kart gördü.
BİR HOLİGAN BİANCO'YA YUMRUK ATTI
SİVASSPOR- FİORENTİNA maçında sahaya giren bir holigan, İtalyan ekibinden Alessandro Bianco'ya yumruk attı. 20 yaşındaki futbolcu, maç sonu fotoğrafını paylaştı. Kulübe bu yüzden ceza gelmesi bekleniyor.
ERDOĞAN İLE UMUTLANDIK
Temsilcimiz Sivasspor, maçın 35. dakikasında golü buldu. Cofie'nin pasıyla sol çaprazdan hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına girmeden şutunda top uzak köşede filelerle buluştu: 1-0. Ancak; temsilcimizin gol sevinci uzun sürmedi. Bonaventura ile duvar pası yaparak defansın arkasına sarkan Gonzalez'in vuruşunda kaleciden seken topu Arthur Cabral Sivasspor filelerine gönderdi: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise Fiorentina istediğini aldı. İtalyan ekibi 62'da Milenkovic ile 2-1 yakaladı. 78'de Goutas kendi kalesine attı: 3-1. Perdeyi kapatan golü ise 89'da Castrovilli kaydetti ve Sivasspor maçı 4-1 kaybetti. Ayrıca temsilcimizde Hakan Arslan 81'de kırmızı kart gördü.
BİR HOLİGAN BİANCO'YA YUMRUK ATTI
SİVASSPOR- FİORENTİNA maçında sahaya giren bir holigan, İtalyan ekibinden Alessandro Bianco'ya yumruk attı. 20 yaşındaki futbolcu, maç sonu fotoğrafını paylaştı. Kulübe bu yüzden ceza gelmesi bekleniyor.