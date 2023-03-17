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    Sivas’tan Avrupa’ya veda

    UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, Fiorentina’yı ağırladı. Erdoğan ile öne geçen Yiğido 4-1 yenildi ve Avrupa defterini kapattı.

    Sivas’tan Avrupa’ya veda
    Sivasspor UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda evinde İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaştı. İlk maçı İtalya'da 1-0 kaybeden temsilcimiz Sivasspor, 10 kişi kaldığı maçta rakibine 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

    ERDOĞAN İLE UMUTLANDIK
    Temsilcimiz     Sivasspor, maçın 35. dakikasında golü buldu. Cofie'nin pasıyla sol çaprazdan hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına girmeden şutunda top uzak köşede filelerle buluştu: 1-0. Ancak; temsilcimizin gol sevinci uzun sürmedi. Bonaventura ile duvar pası yaparak defansın arkasına sarkan Gonzalez'in vuruşunda kaleciden seken topu Arthur Cabral Sivasspor filelerine gönderdi: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise Fiorentina istediğini aldı. İtalyan ekibi 62'da Milenkovic ile 2-1 yakaladı. 78'de Goutas kendi kalesine attı: 3-1. Perdeyi kapatan golü ise 89'da Castrovilli kaydetti ve Sivasspor maçı 4-1 kaybetti. Ayrıca temsilcimizde Hakan Arslan 81'de kırmızı kart gördü.



    BİR HOLİGAN BİANCO'YA YUMRUK ATTI
    SİVASSPOR- FİORENTİNA maçında sahaya giren bir holigan, İtalyan ekibinden Alessandro Bianco'ya yumruk attı. 20 yaşındaki futbolcu, maç sonu fotoğrafını paylaştı. Kulübe bu yüzden ceza gelmesi bekleniyor.

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