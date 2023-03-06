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    Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan adaylığını açıklayacak

    Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun oy çokluğuyla aldığı kongre kararının ardından başkan adaylarının listelerini 18 Mart tarihine kadar Divan Başkanlık Kurulu'na sunması gerekiyor.

    Doğan adaylığını açıklayacak
    Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun oy çokluğuyla aldığı kongre kararının ardından başkan adaylarının listelerini 18 Mart tarihine kadar Divan Başkanlık Kurulu'na sunması gerekiyor.

    Genel kurul sürecine kadar vekaleten başkanlık yapacak olan Asbaşkan Ertuğrul Doğan ilk adaylığını açıklayan isim olacak. Doğan'ın listesinin büyük bir bölümünü oluşturduğu ve kısa süre içerisinde tam listesini Divan Kurulu'nu sunacağı belirtildi. Bordo-Mavililer'de başka bir başkan adayının çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
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